桃園跨年晚會改線上直播　機捷配合《五月天》開唱41小時不打烊

▲桃園市政府配合防疫跨年晚會改線上直播，但五月天演唱會仍舊照常，桃園捷運公司考量跨年夜仍有疏運需求，維持普通車41小時不打烊營運。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府30日晚間宣布今年跨年晚會改為線上直播且不開放觀眾入場，桃園捷運公司指出，由於《五月天》演唱會仍在桃園國際棒球場舉辦，考量跨年夜仍有疏運需求，因此維持普通車41小時不打烊營運規劃，跨年夜將自31日上午6時營運至元旦晚間11時收班，讓參與民眾能有轉乘交通工具返家，但因應霸王寒流，呼籲民眾要注意保暖，進出捷運站需戴口罩。

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▲桃園捷運公司配合五月天演唱會與跨年需求，各站均加強防疫措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對市府決定跨年晚會取消民眾入場觀賞改為線上直播，對機捷運輸量減輕不少壓力，桃園捷運公司表示，因五月天「好好好想見到你」跨年巡迴演唱會31日晚上在桃園國際棒球場第1場，勢必有大量五迷湧入機捷A19桃園體育園區站，考量高鐵末班車較早收班，31日普通車將連續41小時不打烊，一路營運到1日晚間11時，直達車則仍維持現有營運時刻表，同時也配合防疫，在站區內外與車廂內做好消毒與防疫措施。

據指出，市府宣布取消開放民眾參加跨年晚會，有桃捷公司員工抱怨為何還要維持原本疏運任務，不把員工性命當命嗎？

▲桃園捷運公司配合五月天演唱會首場演唱會，機捷A19桃園體育園區站架設巨幅海報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃捷公司指出，公司內部已開會討論過，針對跨年夜疏運將以不徵調支援人力，員工可以自願方式支援參與；至於五月天演唱會明年接連在1月1日、1月2日、1月8日、1月9日與1月10日的非跨年場次，機捷將會調整末班車時刻表，以延長營運時間與加密班次協助疏運旅客。

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