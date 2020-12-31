台南市取消跨年演唱會改線上直播　黃偉哲曝「2個原因」

▲台南市政府緊急宣布跨年演唱會取消，改成全程線上直播，市長黃偉哲說明原因。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府30日晚上緊急宣布跨年演唱會取消，改成全程線上直播，市長黃偉哲31日上午指出，因紐西蘭機師中斷253天之後的本土案例，還有英國回來的台籍少年帶來第1個英國變種病毒，這是重創民眾觀感、感受的重要原因，基於這兩點及眾多民眾反應下，才忍痛做了這個決定。

黃偉哲指出，有2個原因決定改線上直播，「第一個原因當然是紐西蘭機師，因為他造成國內中斷253天之後的本土案例，中斷253天的本土案例之後又重新出現了，所以我們非常的遺憾，也讓全民坦白講覺得很沮喪。第二個當然是那個從英國回來的台籍少年，他到底又沒有隱匿發燒我們不知道，到底是不是在機上發病我們也不知道，但是他的確帶來了第一個英國變種病毒，這也是他相信重創民眾的一個觀感、感受，基於這兩點，然後在許許多多的民眾的反應之下，市府忍痛做了這個決定。」

黃偉哲表示，事實上在許多的民眾反映意見裡面，支持和反對的都有，大概一半一半，但是後來他跟幾個縣市大家討論的結果，其他的縣市都很猶豫傾向於改成線上，那他想說既然要改成線上的話，那大家就一起改成線上好了。所以說基本上是對於很多喜歡跨年、喜歡熱鬧、喜歡歌星、聽歌的好朋友，是少了一點實境感、少了一點臨場感，但是多了一點安全感。黃偉哲再次強調，「這是感受問題，這不一定是實際狀況，因為英國的變種病毒並沒有進來我們的社區，在機場就攔下來了，現在在醫院治療，所以並沒有蔓延開來，所以這是民眾感受問題。」

黃偉哲說，民眾既然對於戶外的這種群聚，現在是非常非常疑慮的，即便是做好防護措施，其實還是很有疑慮的話，那麼就改為線上來舉辦，這是順應許多民眾的疑慮的情緒所帶來的部分，所以市府順勢調整。但是同一個標準來看，現在如果是群聚的話，現在夜市也很群聚，市場也很群聚，可是大家只針對跨年晚會，可以看到這就是我們民眾現在的「情緒」。

黃偉哲認為，一切以防疫為先，沒有了防疫其實損失還更大，「大家想想看一年前，我們剛剛停止國外班機的時候，那時候造成了包括餐廳取消、包括訂房取消、包括旅行社取消、包括所有的百業都蕭條起來，那個時候所造成的損失比單一活動所造成的損失可能還要大很多倍。所以說，大家想想看紓困條例就花了將近2000億了，這還只是保守的估計，所以他覺得其實一切萬事莫如防疫急，我們尊重防疫的要求。目前英國變種病毒病沒有進入台灣社區造成傳播，現在都已經在醫院了，那紐西蘭機師所造成的本土病例，現在除了3個病例之外其他採檢是陰性，所以請國人放心我們只要做好防疫工作，就可以避免這不必要的恐慌的情緒。」

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