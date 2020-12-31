9車打滑連環撞！日高速公路路面結冰　7車燒成一團2傷1失聯

31日朝 山口県美祢市の中国自動車道でトラックと乗用車合わせて9台が関係する事故が起き7台が炎上しました。この事故で男性2人がけがをしたほか トラックの運転手1人と連絡が取れていないということで 警察が現場に取り残されていないか調べています。https://t.co/bjmPmU9NpF#nhk_video pic.twitter.com/9AG1XOZwoQ— NHKニュース (@nhk_news) December 31, 2020
記者王佩翊／編譯
日本山口縣美彌市高速公路「中國自動車道」下行路段31日凌晨傳出連環車禍，共有9輛自小客車與貨車受到波及，目前已知有2名駕駛分別受到輕重傷，另有1人失聯。據悉，車禍發生後有7車當場火燒車，火勢十分猛烈。警方表示，其中1輛小客車因路面結冰不慎打滑，隨後遭後車追撞，才會發生意外。
根據《朝日新聞》報導，山口縣美彌市西厚保町高速公路「中國自動車道」下行路段31日凌晨5時左右，突然發生一起連環車禍。據悉， 事發地點位在美彌西收費站往東300公尺。當時由於天氣寒冷，路面結冰，其中一輛汽車經過該處時，意外打滑，遭後方車輛追撞。
現場包含貨車與自小客車在內共有9車遭到波及，其中7車當場起火，其中一輛貨車上的60多歲男性與30多歲男性分別受到輕重傷，目前已經被送往醫院治療，兩人都有意識。然而另一輛起火的貨車駕駛則仍處失聯狀態。據目擊駕駛透露，現在不斷發出爆炸聲響，十分可怕。
受到該起事故影響，中國自動車道的美彌收費站到美彌西收費站上下行區間一度封閉，直到上午6時後事故才完全排除。
別垢でもツイートしたけど—(@S_Mark_X) December 30, 2020
中国自動車道美祢西インター付近で事故で通行止めなので気をつけてください！！
動画見てもらったらわかる通りかなりの燃え方してます！！#事故#通行止め#中国道#中国自動車道 pic.twitter.com/xNuJTt9KEJ
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