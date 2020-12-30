醫療系統快崩潰！東京單日新增病例將破千　醫院床位只能再撐2週

▲東京都知事小池百合子呼籲人們在假期期間盡量待在家中。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

東京的新冠疫情非常嚴重，再加上目前正值日本新年假期之際，這段時間會有數百萬人在全國各地流動，因此疫情有可能在未來幾天內大爆發。專家警告，由於東京現在的醫療系統已處於緊繃的狀態，若情況再持續惡化，那當地的醫療系統很有可能會崩潰。東京都知事小池百合子也呼籲民眾，假期期間儘量待在家中。

綜合路透社與NHK報導，東京近幾天的單日新增病例都超過了940宗，因此醫學專家警告，除非政府控制住疫情，否則東京的單日新增病例很快就會突破1000宗。專家認為，東京現在的醫療系統已處於緊繃的狀態，若情況再持續惡化，那當地的醫療系統很有可能會崩潰，而且東京政府要求各醫院確保的4000張空床位將在未來2週內爆滿。

東京都知事小池百合子在新聞發佈會上呼籲，由於疫情正持續擴大，希望民眾在新年期間儘量待在家裡。她強調，東京現在正處於一個關鍵的時刻，冬天寒冷的天氣，加上日本已出現英國和南非的變種新冠病毒，讓形勢變得非常嚴峻，「我們正面臨一波從未見過的疫情，病例數隨時會激增，我們中的任何人隨時都可能被感染，如果我們現在不趕快控制住情況，那我們將面臨更糟糕的險境。」

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