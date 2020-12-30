川普簽署台灣保證法！　北京怒斥：粗暴干涉內政

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統川普近日正式簽署撥款法案，其中包含「台灣保證法」，呼籲美國政府對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織，並檢視國務院對台交往準則。大陸全國人大外事委員會30日發表聲明，表示強烈譴責和堅決反對，「是對中國內政的粗暴干涉。」

據《新華社》報導，聲明指出，美方不顧中方多次嚴正交涉，固守冷戰思維、零和博弈理念和對華意識形態偏見，在該法案中塞入涉藏、涉台、涉港、涉疆等多項消極條款，有關內容和條款嚴重損害中國國家利益，是對中國內政的粗暴干涉。

聲明強調，該法案有關條款為「台獨」分子撐腰張目，大肆詆毀中方依法維護香港、新疆繁榮穩定採取的政策措施，美方借有關問題遏制中國發展、破壞中國國家安全和社會穩定的圖謀不可能得逞，「中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。我們強烈敦促美方立即停止借有關問題干涉中國內政，不得實施法案中的涉華消極內容和條款。」

據悉，這項法案除了包括9000億美元的新冠肺炎經濟紓困方案外，也包括「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act of 2020）與「西藏政策及支援法」（Tibetan Policy and Support Act ）。

聲明也回應，西藏的經濟和社會發展取得巨大成就，人民生活水平大幅提高，生態文明建設不斷加強，教育文化衛生等各項事業繁榮發展。西藏各民族宗教信仰自由權利受到憲法和法律的保護，宗教事務管理有法可依，寺廟和僧人權利得到切實保障，「我們同達賴集團的矛盾不是民族問題，不是宗教問題，不是人權問題，而是事關國家主權和領土完整的重大原則問題。」

聲明怒斥，美國國會一些政客無視這些客觀事實，惡意詆毀中方涉藏政策，充分暴露了美方利用涉藏問題干涉中國內政、牽制中國發展的圖謀。

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