　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

川普簽署台灣保證法！　北京怒斥：粗暴干涉內政

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統川普近日正式簽署撥款法案，其中包含「台灣保證法」，呼籲美國政府對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織，並檢視國務院對台交往準則。大陸全國人大外事委員會30日發表聲明，表示強烈譴責和堅決反對，「是對中國內政的粗暴干涉。」

據《新華社》報導，聲明指出，美方不顧中方多次嚴正交涉，固守冷戰思維、零和博弈理念和對華意識形態偏見，在該法案中塞入涉藏、涉台、涉港、涉疆等多項消極條款，有關內容和條款嚴重損害中國國家利益，是對中國內政的粗暴干涉。

聲明強調，該法案有關條款為「台獨」分子撐腰張目，大肆詆毀中方依法維護香港、新疆繁榮穩定採取的政策措施，美方借有關問題遏制中國發展、破壞中國國家安全和社會穩定的圖謀不可能得逞，「中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。我們強烈敦促美方立即停止借有關問題干涉中國內政，不得實施法案中的涉華消極內容和條款。」

據悉，這項法案除了包括9000億美元的新冠肺炎經濟紓困方案外，也包括「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act of 2020）與「西藏政策及支援法」（Tibetan Policy and Support Act ）。

聲明也回應，西藏的經濟和社會發展取得巨大成就，人民生活水平大幅提高，生態文明建設不斷加強，教育文化衛生等各項事業繁榮發展。西藏各民族宗教信仰自由權利受到憲法和法律的保護，宗教事務管理有法可依，寺廟和僧人權利得到切實保障，「我們同達賴集團的矛盾不是民族問題，不是宗教問題，不是人權問題，而是事關國家主權和領土完整的重大原則問題。」

聲明怒斥，美國國會一些政客無視這些客觀事實，惡意詆毀中方涉藏政策，充分暴露了美方利用涉藏問題干涉中國內政、牽制中國發展的圖謀。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
快訊／7級強陣風襲台中　跨年晚會舞台遭吹垮
五月天跨年大彩蛋！「周杰倫預告當晚驚喜」阿信神秘一笑
台中颳狂風吹倒路樹1人傷　工地鷹架也被吹垮
16縣市「狂降探10°C↓」時程出爐　吹狂風像颱風天原因曝
約砲40女機師淫亂LINE對話外洩　「1次不超過3hrs」抓
PTT網友狂發文「跨年夜血染全台」　嗆要炸總統府網嚇壞報警
快訊／增2例確診！指揮中心1330記者會說明
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

總結2020兩岸交流　國台辦：台青年一代不是草莓族，是愛拼族

十大財經新聞（下）反壟斷大刀砍向互聯網　阿里巴巴不再是爸爸

十大財經新聞（上）習近平「脫貧中國夢」達陣　經濟Ｖ型反轉　

陸新冠疫苗緊急接種人數破50萬　未出現嚴重不良反應報告

川普簽署台灣保證法！　北京怒斥：粗暴干涉內政

北京本土+1！4歲男童染疫　爸曾去往朝陽區中風險地區

52萬去抽脂！美艷女老闆竟成植物人　「昏迷10年後死亡」夫心碎

LOL正妹主播太High　2點全露被看光！175W粉絲帳號被秒封

出門丟垃圾！她一動作「啪」中指斷了　哀號痛到失眠

疫情這一年／回台前確診　他在隔離病房住18天：只聽到呼吸機聲音

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

台中「五寶爸」元旦起正式開工！　汽車美容老闆：會提供機車代步

總結2020兩岸交流　國台辦：台青年一代不是草莓族，是愛拼族

十大財經新聞（下）反壟斷大刀砍向互聯網　阿里巴巴不再是爸爸

十大財經新聞（上）習近平「脫貧中國夢」達陣　經濟Ｖ型反轉　

陸新冠疫苗緊急接種人數破50萬　未出現嚴重不良反應報告

川普簽署台灣保證法！　北京怒斥：粗暴干涉內政

北京本土+1！4歲男童染疫　爸曾去往朝陽區中風險地區

52萬去抽脂！美艷女老闆竟成植物人　「昏迷10年後死亡」夫心碎

LOL正妹主播太High　2點全露被看光！175W粉絲帳號被秒封

出門丟垃圾！她一動作「啪」中指斷了　哀號痛到失眠

疫情這一年／回台前確診　他在隔離病房住18天：只聽到呼吸機聲音

王金勇回憶輔大被葉志仙罵醒　鼓勵青棒遇挫折要解決

總結2020兩岸交流　國台辦：台青年一代不是草莓族，是愛拼族

小黑被撿到警局「衝出紙箱」狂撒嬌　1週後無人領...化身帥警衛！

看雪再等等！宜蘭太平山現況曝光　下午2點後不提供旅客入園

在地人也愛！台南銷魂「鮮蚵蛋抓餅」　皮脆料多、淋辣醬更過癮

住處遭竊撂7友圍捕暴打！小偷「顱骨骨折」慘死　屏東男下場曝

民調滿意度下滑　蘇貞昌：請國人多給行政團隊肯定

超商雙雄搶跨年商機　信義區、各景點「暖暖包、人力與貨量倍增」

面試沒他竟錄取？亞洲大學經管系博士班招生...遭疑「黑箱作業」

國外80歲老翁入手人生第80台保時捷　平均一年收一台！

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

大陸熱門新聞

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

後院挖出白骨！化驗才知是失蹤兒子

LOL正妹主播玩High　2點全露被看光

生前15秒失足影片曝光！　「西藏冒險王」墜入冰川亡

丟垃圾一動作　她中指斷了

拿硫酸灌女同學頭　男大生背景曝

抽脂竟成植物人　她昏迷10年死亡

回台前確診　他在隔離病房住了18天

接種疫苗後需要戴口罩嗎？鍾南山回應

釘子戶沒13億拒遷　18年後結局曝

黑龍江4月爆1傳89確診「女偷吃海歸男」　案情翻轉

解放軍演習用意？　陸學者「破除大陸不敢打的迷思」

央視跨年盛宴曝光　歐陽娜娜登台

「烈焰貫穿」重慶20層大樓

更多熱門

相關新聞

賀錦麗接種新冠疫苗　拜登再轟川普

賀錦麗接種新冠疫苗　拜登再轟川普

美國總統當選人拜登今天批評總統川普，稱川普雖承諾迅速推出疫苗，但進度未如預期；今天稍早，副總統當選人賀錦麗在電視直播下公開注射疫苗，以提高民眾對疫苗的信心。

2021展望》台美經貿關係將深化？

2021展望》台美經貿關係將深化？

川普「2000美元紓困金」案　遭共和黨參院領袖封殺

川普「2000美元紓困金」案　遭共和黨參院領袖封殺

美國人最尊敬男性「川普位居榜首」

美國人最尊敬男性「川普位居榜首」

蔡正元：川普若在4月發布戒嚴令「一定當選」

蔡正元：川普若在4月發布戒嚴令「一定當選」

關鍵字：

台灣保證法川普全國人大外事委員會

讀者迴響

熱門新聞

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」

前雇主爆五寶爸「2週工程4萬薪」嫌太少

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

寒流到台灣了！2次寒潮爆發21度→6度

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

更多

最夯影音

更多
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職
花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面