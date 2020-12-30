美媒爆「伊凡卡戰2024」　推特點名1州洩心聲！曝入主白宮野心

▲美國第一千金伊凡卡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）28日轉發一則推文，如今掀起美國政壇軒然大波，因為她明確表明對愛荷華州的正面積極態度。事實上，愛荷華州是美國大選初選首戰，外界認為，伊凡卡此舉意味著未來入主白宮的野心，明顯展現出對國家的抱負。

美媒福斯新聞以「伊凡卡2024參選？」為題進行報導，並把其中關鍵指向伊凡卡28日所轉發的貼文。當日，伊凡卡轉發愛荷華州共和黨籍州長雷諾茲（Kim Reynolds）的推文，內容為愛荷華州1846年12月28日成為全美第29州，而她事後選用愛心表情符號進行轉發，表達對愛荷華州的正面態度，迅速獲得上萬名網友按讚。

在過去將近半世紀的時間，愛荷華州黨團會議是拉開總統提名初選的序幕。伊凡卡對當地並不陌生，不但現身川普11月選前愛荷華州造勢大會，替川普及共和黨參議員恩斯特（Joni Ernst）的連任之路助選，且早在2018年就已來到當地，為現任州長雷諾茲助選。

文中分析，伊凡卡並非家族中唯一對入主白宮有野心的成員，除了川普外傳2024年將再戰入主白宮外，長子小唐納（Donald Trump, Jr.）的支持度也相當高，可能也懷有當總統的終極目標。

事實上，川普今年8月曾在新罕布夏州一場競選活動中，親口暗示伊凡卡未來競選美國總統的可能性，當時他先是批評民主黨籍賀錦麗，接著說「他們（指台下支持者）都說『我們要伊凡卡』，我不會怪他們」，狠嗆伊凡卡比賀錦麗更有資格獲得成為美國第一位女性總統的榮耀。

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