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情侶點蚵仔煎…才坐下「不吃了」　老闆聽原因怒：我冷10幾個小時

▲▼蚵仔煎（圖／資料照）換新LOGO（舊ID：1605882）

▲路邊賣蚵仔煎，客人點完餐，發現座位太冷秒走人！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「天氣這麼寒冷心更冷！」一名小吃攤販抱怨，儘管寒流侵襲，仍必須擺攤賺錢，怎料有客人嫌座位太冷，不顧食物已正在製作，堅持不吃走人，讓原PO難過直呼「我在外面擺攤冷十幾個小時，不是讓您們這樣糟蹋的吧？」文章曝光後，引發網友怒炸，「這種人一定有報應的！」

一名老闆在臉書《爆怨公社》無奈表示，平時在路邊擺攤賣小吃，早已習慣風吹雨打，而昨天霸王寒流狂襲，特別感到寒風刺骨，怎料一對情侶點了2份蚵仔煎，入坐後發現風太大，又後悔直呼「太冷不要吃了...」

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當下原PO強調，食材早已下鍋，也禮貌解釋「真的不好意思沒有擋風的地方，那就幫您們打包外帶」，殊不知，情侶回應「不要了」，接著轉頭離去，漸漸消失在人群裡，留下錯愕不已的原PO。

而2份蚵仔煎只能變成自己的晚餐，原PO不禁感慨，「有能力店面誰想在路邊擺？我在外面擺攤冷十幾個小時，不是讓您們這樣糟蹋的吧？天氣這麼寒冷心更冷，我依舊相信最美的風景是人。」

▲▼一對男女內用點兩份蚵仔煎，結果太冷：不要了（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友狂罵沒品！（圖／翻攝爆怨公社）

文章貼出後，引發一票網友砲翻，「如果樓主店裡有監視器，可以公布他們長相，提醒全國餐飲業者小心」、「祝福他倆吃飯找不到筷子」、「以後還是一律先收錢比較好，省得有問題，付錢後，人的耐心也會提升一點，就算對方不要，也不至於虧本倒貼，不然長此以往收掉了很可惜」、「我懂，我也曾遇過端湯出去，然後客人說吃飽了，湯不要了，超奇葩，那妳幹嘛點」、「所以要先收費，創業不簡單，尤其飲食業真的累」。

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