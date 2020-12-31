　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

推廣期貨知識！期交所與致理科大簽MOU 　拉近年輕人與期貨的距離

▲推廣期貨知識！期交所與致理科大簽MOU，拉近年輕人與期貨的距離。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者陳家豪）

▲▼推廣期貨知識！期交所與致理科大簽MOU 拉近年輕人與期貨的距離 。（圖／記者陳家豪攝）

▲臺灣期貨交易所與致理科技大學共同簽訂合作意向書。（圖／記者陳家豪攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

為了拉近年輕人與期貨的距離，臺灣期貨交易所董事長吳自心親自走入校園，與學生分享期貨商品、交易知識以及正確的投資觀念，並與致理科技大學共同簽訂合作意向書，共同推廣期貨市場發展以及學術交流，希望讓學生們輕鬆學習到期貨的理財知識。

▲▼推廣期貨知識！期交所與致理科大簽MOU 拉近年輕人與期貨的距離 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼臺灣期貨交易所董事長吳自心親自走入校園，與學生分享期貨商品、交易知識以及正確的投資觀念。

▲▼推廣期貨知識！期交所與致理科大簽MOU 拉近年輕人與期貨的距離 。（圖／記者陳家豪攝）

臺灣期貨交易所董事長吳自心表示，「同學做好準備以後再進去期貨市場，對同學來講的話，是一個比較好的保障，因為期貨的交易是一個槓桿的交易，它獲利會很大，但是損失的時候也會倍增，所以當我們做好足夠的教育訓練跟準備的時候，我們歡迎年輕的朋友能夠進入期貨市場，做相關交易跟避險的投資」。

▲▼推廣期貨知識！期交所與致理科大簽MOU 拉近年輕人與期貨的距離 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼期交所舉辦「年輕人學期貨 拿好禮」有獎徵答好康活動，吸引大批學生前來搶答。

▲▼推廣期貨知識！期交所與致理科大簽MOU 拉近年輕人與期貨的距離 。（圖／記者陳家豪攝）

期交所除了幫學生長知識，更舉辦「年輕人學期貨 拿好禮」有獎徵答好康活動，祭出7-11禮券、記憶靠墊、個人品味鍋以及自拍棒等豐盛獎品，吸引大批學生前來搶答，串連線上與線下教學，期交所以多元面向，幫助年輕人學習期貨理財。

▲▼推廣期貨知識！期交所與致理科大簽MOU 拉近年輕人與期貨的距離 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼祭出7-11禮券、記憶靠墊、個人品味鍋以及自拍棒等豐盛獎品。

▲▼推廣期貨知識！期交所與致理科大簽MOU 拉近年輕人與期貨的距離 。（圖／記者陳家豪攝）

吳自心說明，「線上學習方面，期交所設有『期貨及選擇權數位學習網』，如果大家不方便來現場的話，可以直接上我們的數位學習網，去看我們最新的數位學習相關的教學影片，另外一個就是實體教學的部分，我們除了到各大學去做演講之外，另外我們在期交所有一個專業的教育中心，也歡迎各大學的師生，能夠利用我們這個教育中心，來做相關的實體教學部份」。

▲▼期貨,理財,期交所,有獎徵答。（圖／擷取自「期交所」官網）

▲期交所線上設有「期貨及選擇權數位學習網」，民眾可以透過數位學習期貨知識。

期交所透過網路媒體宣導、線上學習、實務課程及模擬交易等四大面向，告訴年輕人，期貨其實很簡單，吳自心也提醒年輕人，參與期貨市場一定要先瞭解期貨商品的特性，例如期貨契約設有到期制度，且市場風險控管機制包含保證金追繳、強制平倉等，應該注重資金管理與風險控管，千萬不要為了短期獲利，而忽略風險控管。

ET快訊
快訊／北市跨年晚會　2小時只有1800人到場
英變種病毒「疫苗逃脫」傳染更強？重症醫憂：恐已邁出第一步
直擊／張惠妹男友率先登台暖場！　跨年防疫「高規格」
和艾菲爾鐵塔結婚10年！她拍片公開性慾　自爆「離婚了」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物公布2020年度熱銷商品　「葉黃素」奪冠一年賣破2億元

推廣期貨知識！期交所與致理科大簽MOU 　拉近年輕人與期貨的距離

迎霸王級寒流！民眾賣場狂搬薑母鴨　超商暖暖包、發熱衣1天飆7成銷量

連鎖超市元旦「買1送1、買1送2」！頂好、JASONS限時3天優惠一次看

【廣編】舒跑歡慶40週年陪你看台北跨年　現場狂送40萬

年度10大竄紅團購美食　大蒜麵包上架後爆紅最高單月熱賣近萬條

直擊／萊爾富信義區門市拆門了！備戰跨年人潮　開賣400盒萊潔口罩

4大超商跨年夜備戰先看！信義區門市拆門　行動餐車賣熟食＋口罩

咖啡買2送2、第2杯11元！4大超商「跨年限定」優惠懶人包

新年小確幸！屈臣氏「多1元加1件」、康是美推SOU．SOU小物加價購

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

南韓人嗆「台灣落後」完全不想來　網友論戰：南韓超車、台適合養老

邵雨薇.吳慷仁怒被偷拍「路人私訊道歉」　跨年金門開唱「穿高領」：我也沒東西露！

強寒流到！北部21度→6度急凍　大屯山、太平山中午有機會下雪

虎斑貓翻跟斗驚覺被拍怒打鏡頭　媽傳豬叫聲網歪樓：笑聲太魔性

東森購物公布2020年度熱銷商品　「葉黃素」奪冠一年賣破2億元

推廣期貨知識！期交所與致理科大簽MOU 　拉近年輕人與期貨的距離

迎霸王級寒流！民眾賣場狂搬薑母鴨　超商暖暖包、發熱衣1天飆7成銷量

連鎖超市元旦「買1送1、買1送2」！頂好、JASONS限時3天優惠一次看

【廣編】舒跑歡慶40週年陪你看台北跨年　現場狂送40萬

年度10大竄紅團購美食　大蒜麵包上架後爆紅最高單月熱賣近萬條

直擊／萊爾富信義區門市拆門了！備戰跨年人潮　開賣400盒萊潔口罩

4大超商跨年夜備戰先看！信義區門市拆門　行動餐車賣熟食＋口罩

咖啡買2送2、第2杯11元！4大超商「跨年限定」優惠懶人包

新年小確幸！屈臣氏「多1元加1件」、康是美推SOU．SOU小物加價購

馬大偉運彩解盤／ 國王@火箭　拆莊買國王受讓

蔡英文慰問指揮中心　笑虧陳時中「他今天是不是給你們很多東西寫？」

不開車山海玩透透！元旦期間搭台灣好行　46條線享半價優惠

鄭鈞仁用鬼滅之刃調整心情　吳東融閱讀來沉澱自己

嘉警寒冬送暖弱勢族群　派出所發送500件保暖衣

先探／謝金河：傳產股窗外有藍天

元旦連假驗車過期　嘉義市監理站：可順延至1月4日

高雄警匪追逐他頭部中彈喪命　家屬哀慟：應朝腰部以下開槍

快訊／北市跨年晚會「2小時僅1800人到場」　估晚上7點湧人潮

先探／LiDAR關鍵報告

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

消費熱門新聞

大潤發中崙店全面翻新！

4大超商瘋跨年咖啡買2送2、第2杯11元

咖啡囤起來！超商跨年優惠懶人包

優惠碼先領！麥當勞連26天「買1送1」

屈臣氏、康是美放送「新年小確幸」

連鎖超市元旦「買1送1、買1送2」

東森購物電銷人員　1/3年薪破百萬

大蒜麵包上架後爆紅　最高單月熱賣近萬條

扯爆！春水堂驚見「湯鍋變泡腳桶」

直擊／萊爾富信義區門市拆門了

迎霸王級寒流！超商暖暖包1天飆7成銷量

美式賣場尬搶年度最殺幫寶適特價

「宇宙最難訂」全火鍋新品亮相

小7草莓季甜點登場！大福包整顆草莓

更多熱門

相關新聞

23歲小資理專「玩外匯」慘賠80%　重新找方法大賺逾300%！

23歲小資理專「玩外匯」慘賠80%　重新找方法大賺逾300%！

今年3月，台股因新冠疫情哀鴻遍野，不少人被套牢或慘賠，不過，也有人在這受疫情影響的金融市場中，看準趨勢，在危機中翻身。一名23歲剛出社會，在外商銀行工作的理專Jim，去年用本金7萬投資外匯，結果大賠80%，今年透過資產配置以及心態上調整，在外匯部位大賺300%，他也跟《ETtoday新聞雲》讀者們，分享經驗。

他想買老屋出租　網點破：不可能賺錢

他想買老屋出租　網點破：不可能賺錢

美「禁投資」中國軍方背景企業

美「禁投資」中國軍方背景企業

新冠變種病毒添不確定性！ 黃金重回「1900美元大關」

新冠變種病毒添不確定性！ 黃金重回「1900美元大關」

關鍵字：

期交所期貨選擇權致理科大理財投資

讀者迴響

熱門新聞

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

全家拍照倒數　汪大臉塞鏡頭尬笑

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

北市跨年照辦　台北人挺：夜店都沒取消了

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

老公節儉可靠！台女決定嫁了　婚後崩潰

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

宥勝宣布入住台中…2天後「警察上門」

更多

最夯影音

更多
台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機
首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面