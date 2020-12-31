▲推廣期貨知識！期交所與致理科大簽MOU，拉近年輕人與期貨的距離。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者陳家豪）

▲臺灣期貨交易所與致理科技大學共同簽訂合作意向書。（圖／記者陳家豪攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

為了拉近年輕人與期貨的距離，臺灣期貨交易所董事長吳自心親自走入校園，與學生分享期貨商品、交易知識以及正確的投資觀念，並與致理科技大學共同簽訂合作意向書，共同推廣期貨市場發展以及學術交流，希望讓學生們輕鬆學習到期貨的理財知識。

▲▼臺灣期貨交易所董事長吳自心親自走入校園，與學生分享期貨商品、交易知識以及正確的投資觀念。

臺灣期貨交易所董事長吳自心表示，「同學做好準備以後再進去期貨市場，對同學來講的話，是一個比較好的保障，因為期貨的交易是一個槓桿的交易，它獲利會很大，但是損失的時候也會倍增，所以當我們做好足夠的教育訓練跟準備的時候，我們歡迎年輕的朋友能夠進入期貨市場，做相關交易跟避險的投資」。

▲▼期交所舉辦「年輕人學期貨 拿好禮」有獎徵答好康活動，吸引大批學生前來搶答。

期交所除了幫學生長知識，更舉辦「年輕人學期貨 拿好禮」有獎徵答好康活動，祭出7-11禮券、記憶靠墊、個人品味鍋以及自拍棒等豐盛獎品，吸引大批學生前來搶答，串連線上與線下教學，期交所以多元面向，幫助年輕人學習期貨理財。

▲▼祭出7-11禮券、記憶靠墊、個人品味鍋以及自拍棒等豐盛獎品。

吳自心說明，「線上學習方面，期交所設有『期貨及選擇權數位學習網』，如果大家不方便來現場的話，可以直接上我們的數位學習網，去看我們最新的數位學習相關的教學影片，另外一個就是實體教學的部分，我們除了到各大學去做演講之外，另外我們在期交所有一個專業的教育中心，也歡迎各大學的師生，能夠利用我們這個教育中心，來做相關的實體教學部份」。

▲期交所線上設有「期貨及選擇權數位學習網」，民眾可以透過數位學習期貨知識。

期交所透過網路媒體宣導、線上學習、實務課程及模擬交易等四大面向，告訴年輕人，期貨其實很簡單，吳自心也提醒年輕人，參與期貨市場一定要先瞭解期貨商品的特性，例如期貨契約設有到期制度，且市場風險控管機制包含保證金追繳、強制平倉等，應該注重資金管理與風險控管，千萬不要為了短期獲利，而忽略風險控管。