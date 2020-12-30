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文在寅陷最大「國政危機」！支持率斷崖式慘跌...3名幕僚同時請辭

▲▼青瓦台總統秘書室長盧英敏表明辭意。（資料照／達志影像）

▲青瓦台總統秘書室長盧英敏表明辭意。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政壇今（30）面臨年底前的大換血！繼法務部長秋美愛獲准請辭，青瓦台總統秘書室長盧英敏（노영민）、青瓦台政策室長金尚祚（김상조）、青瓦台民政首席金宗浩（김종호）等3名貼身幕僚同時向總統文在寅表明辭職之意，期盼自己的下台能為青瓦台刷新一番氣象。

青瓦台國民溝通首席鄭萬昊（정만호）在記者會表示，「為期盼文在寅總統在經營國政上能煥然一新，3名幕僚提出辭意，期望趁國家在艱困之時全身而退，能讓總統在白紙上構想出新的國政經營計畫。」

根據《韓聯社》報導，近來數周受到疫情告急、新冠疫苗延遲供給疑慮、檢察總長尹錫悅停職懲戒、房價失控飆漲等議題影響，文在寅支持度慘跌僅剩3成，創下就任總統後的最低紀錄，也因此政壇上屢屢傳出該替換青瓦台幕僚的聲浪。

青瓦台某不具名高層表示，「最近在檢察機關改革過程中，以及法務部針對檢察總長尹錫悅的懲戒問題，身為主要的青瓦台幕僚與首席官，感受到莫大的責任與沉重壓力，因此提出辭意。」

外傳文在寅已知悉3名幕僚提出辭呈的想法，表明會就此事深思熟慮。

如今文在寅任期僅剩下1年5個月，外界預估年前年後繼秋美愛辭去法務部長，內閣將迎來更新一批的大換血，屆時青瓦台幕僚人事改組勢不可避。

►南韓政壇又換血！秋美愛請辭法務部長獲准...文在寅心痛簽名了

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