　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／吳夢夢吉57網友...董事長被揪：愛錢爛X　她怒「20萬才和解」

▲專訪吳夢夢親曝a片遭轉傳提告官司進度，和解原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳夢夢親曝A片遭轉傳提告官司的進度、和解原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

作風大膽以「台灣第一女優」為稱號的AV女星吳夢夢，因在SWAG直播平台錄製給付費粉絲的A片「到粉絲家」遭外流免費看，委託律師對散播者提告違反《著作權法》，有5名以5萬元跟吳夢夢和解，目前也獲得不起訴，對此吳夢夢親口跟《ETtoday新聞雲》記者透露，她總共提告57位，現在還有52位還沒有和解，而其中有一名被告網友的身份，竟是有跟馬英九合照的董事長，吳夢夢說跟他的和解金要20萬，因為對方的一句話讓她很火！

去年發生有網友私下將她的A片傳到LINE群分享，吳夢夢認為，被轉傳的影片是拍給「付費粉絲」，私自側錄看免錢的行徑，侵害她的著作權，她也希望成為國內第一個法院認證、享有AV著作權的人，因此委託律師向57位網友提出違反《著作權法》第91條第1項「擅自重製」及同法第92條的「擅自公開傳輸」等罪，目前有5名網友以5萬和解，同時獲得不起訴處分。

▲專訪吳夢夢親曝a片遭轉傳提告官司進度，和解原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳夢夢親曝A片遭轉傳提告官司的進度、和解原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

為何願意以5萬元和解，吳夢夢說：「其實一開始是以10萬元，但是因為大家的收入跟律師討論之後，認為他們經濟上會有一些困難，才會都以5萬來和解，他們不知道是犯法的，所以溝通之後，好像可以給他們一些機會」。

因為轉傳吳夢夢拍攝的A片遭到她提告的網友總共有57位，目前已經有5位和解，還有52位還在和解過程當中，吳夢夢也表示如果沒有和解的話，若是被檢察官起訴，除了會被告到底之外，還得面臨刑事附帶民事求償再告一次，不過吳夢夢提到在和解的對象當中，其中有一位董事長的和解金最高，沒有20萬不和解。

▲專訪吳夢夢親曝a片遭轉傳提告官司進度，和解原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳夢夢親曝A片遭轉傳提告官司的進度、和解原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼台灣第一AV女優吳夢夢。（圖／吳夢夢授權使用，請勿隨意翻拍）

▲台灣第一AV女優吳夢夢。（圖／吳夢夢授權使用，勿隨意翻拍）

當記者再追問下去，吳夢夢突然問記者說：「髒話可以講嗎？」記者當場表示可以，最多事後再消音即可，原來在和解過程當中，還是有些被告網友繼續用不堪言語來攻擊，像是「拍A片就不要怕外流，外流還是幫忙打廣告」、「愛錢的爛B不會讓我有案底」、「妓女」、「欠錢才提告」。吳夢夢強調：「所以我跟律師說，這個人你跟他講，我就是愛錢的爛B，請他拿出20萬元的和解費，因為他好像是一間公司的董事長，我這邊還有他跟馬英九的合照」。

ET快訊
後天起禁止轉機　非本國籍禁入境
國內出現英國變種病毒！案792英返台發燒少年病毒比對結果出爐
新冠疫苗搶到2000萬劑　最早3月供貨
翡翠水庫驚見百桶廢液！大台北600萬人險喝下肚　9業者起訴
出現禦寒新霸主！他好奇「極度乾燥怎下神壇？」　網曝真心話
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門驚爆防疫破口！父重病…他搭船偷渡返台「上岸3hrs才落網」

勞動基金炒股「寶佳賺近億」　北檢提訊游迺文釐清案情

前主播遭批「白癡」公布帳號還遭網友求償　高院判免賠確定

14歲少女懷孕產子　19歲小爸爸獲原諒「共同撫養男嬰」緩起訴

真假律師聯手「神鬼官司」　法律諮詢、寫訴狀…5年海削6千萬

翡翠水庫驚見百桶廢液！大台北600萬人口險喝下肚　9黑心業者起訴

快訊／北市貨車翻覆「砂石灑滿路」！駕駛一度受困…警消急救援

台南沿海陣風9級　公園樹木、橋上牌樓倒塌1人受傷

快訊／隱瞞活動史遭罰30萬！紐籍機師29日全數繳清　鄭文燦證實了

壽險前經理人開「雙雙族群」邀親友炒股　夫妻海撈700萬

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

記憶體殺手！超萌圓寶上工囉 爬上棲架10分→ 秒大字趴睡翻

金門驚爆防疫破口！父重病…他搭船偷渡返台「上岸3hrs才落網」

勞動基金炒股「寶佳賺近億」　北檢提訊游迺文釐清案情

前主播遭批「白癡」公布帳號還遭網友求償　高院判免賠確定

14歲少女懷孕產子　19歲小爸爸獲原諒「共同撫養男嬰」緩起訴

真假律師聯手「神鬼官司」　法律諮詢、寫訴狀…5年海削6千萬

翡翠水庫驚見百桶廢液！大台北600萬人口險喝下肚　9黑心業者起訴

快訊／北市貨車翻覆「砂石灑滿路」！駕駛一度受困…警消急救援

台南沿海陣風9級　公園樹木、橋上牌樓倒塌1人受傷

快訊／隱瞞活動史遭罰30萬！紐籍機師29日全數繳清　鄭文燦證實了

壽險前經理人開「雙雙族群」邀親友炒股　夫妻海撈700萬

元旦起禁轉機、非本國籍禁入境　本國籍1/15起「要住防疫旅館、集中檢疫」

《FGO冬日祭2020大馬戲團》　粉絲搶合影「伊凡雷帝溜滑梯」留念

北市府跨年照辦　苗博雅疑：管制人力僅200人…如何有效管理？

金門驚爆防疫破口！父重病…他搭船偷渡返台「上岸3hrs才落網」

小7草莓季百款甜點登場！芋泥球咬開是草莓　還有爆餡大福超邪惡

勞動基金炒股「寶佳賺近億」　北檢提訊游迺文釐清案情

國內出現首起英國變種病毒！案792英返台發燒少年病毒比對結果出爐

快訊／《驅魔麵館》金世正所屬女團宣布解散！公告「活動最後一天」

奶音版《說謊》！林宥嘉2歲兒「最後一句一起唱」…網融化：有遺傳

北彰化水情亮橙燈！用水超過1000度　明年1月6日起減量供水

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

社會熱門新聞

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

前雇主爆五寶爸「2週工程4萬薪」嫌太少

即／台中跨年晚會舞台遭強風吹垮

分開發票被拒　奧客拿麻油雞猛砸

狠友為詐保4千萬　灌醉單純男逼去雪地讓他凍死

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

神秘女抱嬰上門　人妻驚覺老公1發就中痛哭

開出巷口撞斃騎士　24歲女自責大哭

草屯女打蚊子　租屋處發現針孔攝影機

獨／「跨年夜血染全台」　帳號擁有者到案了

寒流來襲　彰化男猝死

「跨年夜血染全台」 　警追查PTT恐嚇文

獨／吳夢夢開吉57網友　董座罵「愛錢爛X」惹怒她

更多熱門

相關新聞

拍賣界女神游文玫創帝圖最高紀錄

拍賣界女神游文玫創帝圖最高紀錄

12/27帝圖藝術秋季拍賣會創下帝圖歷史最高成交紀錄，由亞洲台灣女拍賣官游文玫主槌的近現代書畫專場，起拍超過100萬元的書畫全部高價拍出，其中于右任書法巨聯1400萬拍出，石渠寶笈金元玉致王民望書墨緣匯觀作別久帖5100萬順利拍出。

台灣熱門國產SUV點將錄

台灣熱門國產SUV點將錄

歐反中情緒蔓延 　《華爾街》揭捷克挺台內幕

歐反中情緒蔓延 　《華爾街》揭捷克挺台內幕

若2020蔡英文沒勝選，今年會？

若2020蔡英文沒勝選，今年會？

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

關鍵字：

吳夢夢本土av女優台灣整型著作權私傳馬英九

讀者迴響

熱門新聞

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

約砲40女機師「淫亂LINE對話」曝光！

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

寵物鴨被家人偷賣　正妹急哭喊：很需要牠

更多

最夯影音

更多
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職
劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面