獨／吳夢夢吉57網友...董事長被揪：愛錢爛X　她怒「20萬才和解」

▲吳夢夢親曝A片遭轉傳提告官司的進度、和解原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

作風大膽以「台灣第一女優」為稱號的AV女星吳夢夢，因在SWAG直播平台錄製給付費粉絲的A片「到粉絲家」遭外流免費看，委託律師對散播者提告違反《著作權法》，有5名以5萬元跟吳夢夢和解，目前也獲得不起訴，對此吳夢夢親口跟《ETtoday新聞雲》記者透露，她總共提告57位，現在還有52位還沒有和解，而其中有一名被告網友的身份，竟是有跟馬英九合照的董事長，吳夢夢說跟他的和解金要20萬，因為對方的一句話讓她很火！

去年發生有網友私下將她的A片傳到LINE群分享，吳夢夢認為，被轉傳的影片是拍給「付費粉絲」，私自側錄看免錢的行徑，侵害她的著作權，她也希望成為國內第一個法院認證、享有AV著作權的人，因此委託律師向57位網友提出違反《著作權法》第91條第1項「擅自重製」及同法第92條的「擅自公開傳輸」等罪，目前有5名網友以5萬和解，同時獲得不起訴處分。

▲吳夢夢親曝A片遭轉傳提告官司的進度、和解原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

為何願意以5萬元和解，吳夢夢說：「其實一開始是以10萬元，但是因為大家的收入跟律師討論之後，認為他們經濟上會有一些困難，才會都以5萬來和解，他們不知道是犯法的，所以溝通之後，好像可以給他們一些機會」。

因為轉傳吳夢夢拍攝的A片遭到她提告的網友總共有57位，目前已經有5位和解，還有52位還在和解過程當中，吳夢夢也表示如果沒有和解的話，若是被檢察官起訴，除了會被告到底之外，還得面臨刑事附帶民事求償再告一次，不過吳夢夢提到在和解的對象當中，其中有一位董事長的和解金最高，沒有20萬不和解。

▲吳夢夢親曝A片遭轉傳提告官司的進度、和解原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台灣第一AV女優吳夢夢。（圖／吳夢夢授權使用，勿隨意翻拍）

當記者再追問下去，吳夢夢突然問記者說：「髒話可以講嗎？」記者當場表示可以，最多事後再消音即可，原來在和解過程當中，還是有些被告網友繼續用不堪言語來攻擊，像是「拍A片就不要怕外流，外流還是幫忙打廣告」、「愛錢的爛B不會讓我有案底」、「妓女」、「欠錢才提告」。吳夢夢強調：「所以我跟律師說，這個人你跟他講，我就是愛錢的爛B，請他拿出20萬元的和解費，因為他好像是一間公司的董事長，我這邊還有他跟馬英九的合照」。