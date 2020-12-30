疫情讓農產品在網路賣了12億　全民最愛「生鮮水果、舒肥雞肉」

▲生鮮水果賣出4800萬元。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

因應新冠肺炎疫情，為穩定國內農產品產銷，農委會從今年2月起舉辦「台灣農產嘉年華」網購活動，共有72家電商平台業者，參與銷售超過3萬項優質國產農產品，總計有100萬人次以上購物，總銷售額超過12億，最受網購消費者喜愛由「生鮮水果」奪冠，第二名是「舒肥雞肉」。

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▲▼農委會表示，今年因疫情網購銷售額逆勢成長。（圖／記者許展溢攝）



農委會今舉行「台灣農產嘉年華網購活動」茶會暨記者會，並公布在疫情最嚴峻的期間，最受網購消費者喜愛的溯源農產品名單，其中由「生鮮水果」奪冠，銷售額金為4800萬元，包括水果箱、各產季當令水果（釋迦、荔枝及芒果等），以及較為稀少的果品（無花果、牛奶果、黃金果等）。第2名為「舒肥雞胸肉」，銷售金額3040萬元，是時下最受歡迎的健身營養聖品。

名單上的第3名則是「石斑魚」，銷售金額1870萬元，包括全魚、魚塊、魚片及調理製品；其餘品項包括毛豆、水餃、滴雞精、雞腿排、雞塊、白米、鱸魚、豆奶、午仔魚及蔬菜箱等。

▲▼最受網購消費者喜愛排名出爐。（圖／記者許展溢攝）



農委會表示，今年度趁著網購在疫情期間的逆勢成長，成功開拓農產品多元行銷管道，未來也將持續輔導農民與電商平台業者保持合作關係，希望藉此拉高國產農產品在網路銷售的比率，以提高農民收益。