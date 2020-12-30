疫苗保護力79.34%　陸國藥集團三期數據曝：符合WHO標準

▲ 中國「國藥集團」（Sinopharm）現有兩款新冠病毒滅活疫苗處在三期臨床階段。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸目前有5款疫苗進入三期臨床試驗，並已在全國範圍推動「重點人群」接種，針對各界關注的保護效力問題，陸企國藥集團中國生物30日公布最新Ⅲ期期中分析數據，顯示其滅活疫苗對新冠病毒感染引起的疾病（COVID-19）保護效力為79.34%，符合WHO標準。

除之前申請緊急批准使用上市外，國藥集團中國生物旗下的「北京生物製品研究所」同天表示，公司已正式向國家藥監局提交附條件上市申請。

國藥集團公告指稱，新冠病毒滅活疫苗Ⅲ期臨床試驗期中分析數據結果顯示，中國生物北京公司新冠病毒滅活疫苗民眾接種後，安全性表現良好。

▲全球各國陸續推進新冠疫苗的接種。（圖／達志影像／美聯社）

通報說明，免疫程序兩針接種後，疫苗組接種者均產生高滴度抗體，中和抗體陽轉率為99.52%，疫苗針對由新冠病毒感染引起的疾病（COVID-19）的保護效力為79.34%，數據結果達到世界衛生組織相關技術標準及中國國家藥監局的相關標準要求。

在此之前，為響應國家緊急使用計畫，國藥集團曾於11月18日表示，已有將近100萬人接種國藥集團研發的實驗性冠狀病毒疫苗；《新華財經》當月25日更報導，中國國藥集團有限公司副總經理石晟怡透露，國藥集團已向大陸國家藥監局提交了新冠疫苗上市申請。

按照國藥集團日前曝光的兩款新冠肺炎滅活疫苗定價，每針的價格是300元人民幣（約1260元新台幣），由於一次都需要接種兩針，最高定價為600元人民幣（約2520元新台幣）。

中國生物隸屬國藥集團旗下，是大陸歷史最久、規模最大的生物血液製品企業，自新冠肺炎疫情發生以來，大陸研發全病毒滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、核酸疫苗和減毒流感病毒載體疫苗等五條技術路線，最後國藥集團認為，滅活疫苗工藝成熟標準可控，具有規模化生產和大規模使用的經驗條件。

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