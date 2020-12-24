A暖冬補助捐百萬物資換緩起訴　中檢代捐中市府助弱勢

▲承億文旅捐百萬物資換緩起訴，中檢代為捐給台中市政府。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台灣文創商旅龍頭承億文旅公司集團因詐領交通部觀光局暖冬旅遊專案補助，財務長兼營運副總經理洪儀純等62人，涉犯詐欺罪，洪等人同意捐出市價100萬元、共99種、1637份物資助弱勢，換取緩起訴。台中地檢署檢察長毛有增24日將物資捐給中市府，由副市長陳子敬代表接受，陳子敬表示，感謝中檢在防疫期間送暖，對弱勢家庭有很大幫助。

承億文旅洪姓副總等62人涉嫌詐領秋冬旅遊補助共計45.7萬元，經台中地檢署搜索偵辦，洪姓副總等人坦承認罪，並繳回犯罪所得，昨給予洪姓副總等人緩起訴，但洪姓副總另需捐贈公益物資100萬給社會局。對此承億文旅也回應，一時的無心之失，公司深感抱歉，也會加強員工法治教育，除這次捐贈之外，承億向來支持公益活動，未來也會持續努力。

▲▼承億文旅捐百萬物資，中檢檢察長毛有增代為捐出，由副市長陳子敬代表接受。（圖／台中市政府提供）

台中市副市長陳子敬今天上午到台中地檢署，代表社會局接受物物資捐贈。他表示，謝謝中檢扮演聖誕老公公，利用緩起訴金提供價值合計相當於100萬元的枕頭、棉被、床墊、熱水器、洗衣機、小瓦斯爐等，共99種品項、1637份公益物資，在聖誕節前夕，嘉惠台中市弱勢家庭與市民。

他表示，這批公益物資後續將由社會局社工送到有需要的民眾手中，預計農曆年前配送完畢，讓民眾收到地檢署傳來的溫暖。

台中地檢署檢察長毛有增表示，透過緩起訴制度，給被告改過自新機會，也讓緩起訴條件多樣化，達到社會教化意義。本案旅宿業者雖詐領交通部觀光局的暖冬旅遊補助款45萬7000元，但已全數繳回犯罪所得，且積極表示願意做公益，因此地檢署予以緩起訴，同意被告提供價值相當於100萬元的寢具家電等公益物資，回饋社會弱勢團體及民眾。

他也感謝市府社會局協助事先盤點台中市弱勢家庭及民眾所需物資，並協助讓這批公益物資，儘速送到最需要的民眾手中，讓他們感受到社會溫暖。尤其今年受疫情影響，公益捐贈物資普遍減少，希望藉此拋磚引玉，引起社會大眾對弱勢團體的關注，讓社會更祥和安定。

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