合歡山17時、北橫20時封路！全台「冰封路段懶人包」一次看

▲公總提醒寒流應注意路段。（圖／公路總局提供）

記者李宜秦／台北報導

受到寒流南下影響，北台灣1000到2000公尺以上高山有機會下雪，交通部公路總局表示，今（30）日16時起北橫公路台7線47~66K進行管制，今日20時至明日6時預警性封路；另台8線榮興至洛韶（99k~151.8k）與台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）等路段也將於今日17時起（只出不進）預警性封閉。

公總表示，中央氣象局發佈低溫特報及轄管相關道路預測，今30日入夜到後天期間，台7線高山路段(54K~66K)進入0度以下，並有道路結冰風險。

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▲台7線北橫公路今晚封路。（圖／公路總局提供）



因目前北橫公路台7線47K（下巴陵)往宜蘭方向，氣溫已持續下探，預估今日（12 月30日）夜間，該路段可能出現路面結冰情形，第一區養護工程處進行管制措施，管制路段為台7線47K(下巴陵)~66K(明池)，管制時間自今日16時起至20時，無雪鏈禁止通行，將視現場氣候狀況變化，亦不排除提前啟動管制通行措施。另該路段今日20時起至明日6時進行預警性封路，以確保行車安全。

另外，台8線榮興至洛韶（99k~151.8k）與台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）等路段也將於今日17時起（只出不進）預警性封閉，並於明（31）日清晨視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

公路總局第一區養護工程處提醒用路人，低溫特報期間高山地區易有路面結冰或積雪狀況，車輛亦有故障受困風險，請注意氣象資訊提前規劃行程。行車隨時收聽路況廣播，並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可撥打：0800-231-035或0800-001-821。