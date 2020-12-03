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花蓮慈雲山殯葬園區整修封路　暫停殯葬業務民眾勿上山

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▲▼花蓮慈雲山殯葬園區聯外道路，因年久失修，加上0206大地震造成原路面裂縫加大加深，已出現土石崩落的情形。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼花蓮慈雲山殯葬園區聯外道路，因年久失修，加上0206大地震造成原路面裂縫加大加深，已出現土石崩落的情形。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉慈雲山殯葬園區聯外道路，因年久失修，加上前年的0206大地震造成原路面裂縫加大加深，已出現土石崩落的情形，吉安鄉公所於十一月中旬進行殯葬園區道路改善工程施作，除道路全線鋪陳，另外也重新整修牌樓。3日吉安鄉長游淑貞偕同工程施作廠商代表到現場工程會勘。

▲▼花蓮慈雲山殯葬園區聯外道路，因年久失修，加上0206大地震造成原路面裂縫加大加深，已出現土石崩落的情形。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

鄉長游淑貞指出，慈雲山殯葬園區為花蓮縣北區五鄉鎮唯一的火化場，對民眾而言十分重要。除了重要節日有不少人前來慎終追遠外，平日辦理火化事宜進出的民眾也較多。這次聯外道路整修路段除改善道路鋪面外，也將長年以來憂心的環境安全性大幅提升。

▲▼花蓮慈雲山殯葬園區聯外道路，因年久失修，加上0206大地震造成原路面裂縫加大加深，已出現土石崩落的情形。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼吉安鄉長游淑貞偕同工程施作廠商代表到現場工程會勘。

工程將於12月7日至12月12日共計6天，進行全線1185m的再生瀝青混凝土路面刨除及鋪設道路改善工程，考量刨鋪再生瀝青混凝土之品質與安全，屆時慈雲山殯葬園區暫停火化場、懷恩(納骨)堂以及植葬區等殯葬設施業務。游淑貞也再三提醒民眾，在工程施工進行期間請避免上山，造成前往慈雲山殯葬園區祭祖、火化、植葬民眾的不便，尚請各位鄉親體諒。

▲▼花蓮慈雲山殯葬園區聯外道路，因年久失修，加上0206大地震造成原路面裂縫加大加深，已出現土石崩落的情形。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

游淑貞也補充說明，鄉公所在11月12日於公所親民堂召開「吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣污染防制設備等整建新工程」暨「吉安鄉慈雲山殯葬園區道路改善工程」等二件施工前地方說明會，邀請吉安鄉民代表、各村村長以及花蓮縣葬儀商業同業公會、殯葬業者等共同與會說明與協調。透過此次施工前說明會，各殯葬禮儀服務業出席代表認同鄉公所進行道路改善工程美意，也願意配合暫停殯葬設施服務的日程。施工期間若遇有天候等不可抗力因素影響工期，也將再次公告並知會各殯葬禮儀服務業者周知。

另外，面臨零塔位與設備老舊的困境，公所行政團隊將持續爭取建設經費，並擬定透過分年、分期方式改善吉安鄉殯葬園區環境。接下來將逐步實施火化爐具更新、空汙設備改善、壁葬牆設計水土保持計畫、周邊建物修繕等工作，全面提升吉安鄉更優質的殯葬服務。

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