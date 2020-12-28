涉掏空遠航35.9億…張綱維嘆「癌末母不能等」求交保　遭延押2月

▲遠航前董座張綱維涉嫌掏空35.9億，日前出庭感嘆「癌末母不能等」求交保，法院28日裁定延押2月。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

前遠航董座張綱維涉嫌掏空35.9億遭羈押，北院日前開庭訊問時，他表示已與遠航和解，會盡力償還公司欠銀行、執行署的錢，除再重申外面還有許多事情等他處理外，也感嘆相依為命的母親近日癌末病重，希望能以3500萬交保，讓他能盡最後的孝道，但法院仍於28日裁定張綱維延押2月，這意味他得在看守所內過年。

日前開庭時，張綱維委任律師表示，張及遠航名下不動產已拍定近10億，未來將繼續拍賣近17億的不動產，金額已夠償還債務，而民航局原定下周要強制執行遠航的動產，期限內沒清完，可能都會被報廢，這些都需要張綱維出面處理；另外，張在民間最大的債主日前也因組織犯罪遭北檢羈押，張沒有為了躲債而逃亡的可能。

張綱維感嘆，他在看守所內9個月期間，是人生裡沒尊嚴、痛苦的一段，他為遠航散盡財產，手邊別說是犯罪所得，根本已經沒甚麼錢，要是他有辦法早就交保出去了（先前因籌不出１億保金還押），而他身為獨子、未婚，近日母親病情惡化，希望能交保出去、盡最後的孝道；張綱維講到難過處一度哽咽，「希望能陪母親最後一段日子，因為不知道甚麼時候…會有不好的結果。」

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