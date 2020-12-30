擴大篩檢B、C型肝炎！扶輪社捐300萬助花蓮　阻斷癌變三部曲

▲▼花蓮縣長徐榛蔚感謝扶輪社所有捐贈者慷慨解囊，親自頒發感謝狀。（圏／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚29日在衛生局長朱家祥的陪同下，出席衛生局舉辦的「國際扶輪全球獎助金GG1982695花蓮縣消除肝炎行動計畫成果暨感恩記者會」，會中針對國際扶輪社各區捐助花蓮縣300萬元執行「花蓮縣消除肝炎行動計畫」，感謝所有捐贈者慷慨解囊，讓花蓮縣C型肝炎風險潛勢較高的鄉鎮優先擴大執行B、C型肝炎篩檢，讓早期發現的民眾能夠即早治療。

世界衛生組織呼籲全球重視Ｃ型肝炎問題，衛生福利部因此制定「2025年消除Ｃ肝」國家政策，花蓮縣徐榛蔚縣長上任兩年持續關注花蓮縣C型肝炎防治政策，為照顧鄉親健康，積極爭取扶輪社資源主動走入社區提供更多民眾接受肝炎篩檢，2018年由花蓮扶輪社捐助200萬購置腹部超音波及完成1067位民眾篩檢，2019-2020年由國際扶輪全球獎助金完成6062位鄉親篩檢，其中發現200位C肝陽性個案，119位完成轉介就醫且76位已接受C肝口服新藥治療。

衛生局朱家祥局長提醒，B、C肝炎是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，感染B、C肝炎後每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，然而大部分肝病並沒有明顯症狀，民眾發現時通常為時已晚，導致治療效果不佳。朱家禪呼籲符合衛生福利部國民健康署B、C型肝炎篩檢資格的鄉親，年滿45歲至79歲之民眾可終身接受一次篩檢服務（原住民為40-79歲），抽血檢查不需空腹禁食，請鄉親盡早接受篩檢，經檢查發現B、C肝炎陽性個案，都應接受進一步檢查及治療評估，阻斷肝炎、肝硬化、肝癌三部曲，確保自身健康及守護家人幸福。

另外 B、C型肝炎篩檢陽性者應盡快接受進一步檢查及病毒量檢測，目前B型肝炎的藥物治療有抗病毒效果，雖無法完全治癒，但遵從醫囑治療追蹤，能減少B肝病毒引起的肝硬化、肝癌。令人振奮的是，Ｃ型肝炎治療藥物從以前注射干擾素進展到目前新型全口服抗病毒藥物（DAA治療），不只副作用低、療程縮短到8-12週且治癒成功率達97%以上，自2019年1月起，健保已放寬給付條件，只要確認感染慢性C型肝炎，且檢驗出C型肝炎病毒，不論有無肝纖維化，都免費提供藥物治療，由健保幫您出20萬元。

▲與會貴賓及縣府團隊共同呼籲民眾接受篩檢，儘早治療預防癌變3部曲。

花蓮縣衛生局再次呼籲鄉親善用政府提供終身一次免費篩檢服務，只要前往有提供成人預防保健檢查的基層診所、衛生所及醫院皆可抽血篩檢B、C型肝炎。花蓮縣目前可以治療C型肝炎的醫療院所共有8家醫院、1家衛生所及2家診所，包含花蓮慈濟醫院、花蓮門諾醫院、衛生福利部花蓮醫院、國軍花蓮總醫院、門諾壽豐分院、玉里慈濟醫院、台北榮民總醫院玉里分院、衛生福利部豐濱原住民分院、秀林鄉衛生所、國泰聯合診所、北國泰聯合診所。

衛生局提醒除了接受篩檢及早治療，良好的生活習慣是護肝的重要法則，提供三個護肝小撇步：1.避免接觸危險因子（如避免共用針頭等）、2.保持健康體位，包括健康飲食及多運動、3.勿飲酒，預防脂肪肝、酒精性肝炎。大家一起護肝愛健康，擁有彩色人生！

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