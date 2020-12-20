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鞋子破洞補了無數次捨不得丟　截肢嬤獲新鞋笑開懷

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▲鞋子破洞補了無數次捨不得丟，台中截肢嬤獲新鞋笑開懷。（圖／記者游瓊華攝）▲鞋子破洞補了無數次捨不得丟，台中截肢嬤獲新鞋笑開懷。（圖／記者游瓊華攝）

▲鞋子破洞補無數次捨不得丟，台中一名手指截肢的張阿嬤，在弘道基金會協助下獲得新鞋。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

2020進入尾聲，弘道基金會與台中惠文扶輪社攜手，陪伴南屯區23位長輩走出家門，帶老人家們採購年貨、買新鞋，當中一名78歲的張阿嬤，30年前因為工作意外，導致左手四指截肢，個性節儉的她只有一雙已經開口笑的舊鞋，讓她走路常跌倒，這次也添購一雙新鞋，阿嬤開心不已。

弘道基金會表示，志工們定期會去關懷訪視張阿嬤，發現張阿嬤習慣在住家附近散步運動，每次外出都穿同一雙運動鞋，六年時間下來，這雙老舊的鞋子，鞋底已經嚴重磨損，甚至鞋底都破了好幾個洞，但阿嬤捨不得換，甚至拿剪刀修平鞋底，透過這次採購年貨，幫阿嬤換一雙新的運動鞋。

弘道基金會台中服務處預防照顧組長林蔭廷表示，因為身體功能的退化、交通不便，外出購物對弱勢長輩十分不易，弘道透過寒冬助老服務，帶著老人家出門、陪他們買生活用品、滿足需求。

弘道老人福利金會「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計劃，今年已邁入第12年，透過志工長期關懷、提供全台1萬多位長輩助老服務，並於每年歲未年終提供陪伴辦年貨、除舊佈新、送年菜、圍爐餐、走春迎新等服務，急需外界捐款，幫助弱勢長輩度過寒冬。

▲鞋子破洞補了無數次捨不得丟，台中截肢嬤獲新鞋笑開懷。（圖／記者游瓊華攝）

▲張阿嬤的舊鞋破洞補了無數次捨不得丟。（圖／記者游瓊華翻攝）

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