澳籍男「三角軟骨損傷」開完刀肌腱斷　醫回「I'm sorry」挨告

▲一名澳籍男右手「三角纖維軟骨複合體」受損，到台安醫院看診開刀後，經2個月後再照一次X光發現肌腱斷裂憤而對醫師提告。（圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台北市一名澳洲籍男子約40歲因右手「三角纖維軟骨複合體」受損，到台安醫院就診，骨科楊大永為他做核磁共振檢查後建議他採取腕關節鏡微創手術。不料他手仍持續痛再到門診看診，醫生告訴他肌腱斷裂並向他說I'm sorry，使澳籍男認為是醫生手術有疏失才導致他肌腱斷裂，並憤而提告楊業務過失傷害罪，台北地檢署根據醫鑑報告認楊無疏失，予以不起訴。

據悉男子阿康（化名）於2018年8月間右手腕出現疼痛的情況，前往台安醫院掛骨科劉大永門診，經透過照X光及核磁共振（MRI）發現右手三角纖維軟骨受損，醫師建議他採取腕關節鏡微創手術。隔年1月中旬男子就進行手術，並且當天手術結束就回家休養。不料男子手始終處於疼痛狀態，便再求助門診，醫師經理學檢查發現男子肌腱斷裂後，並向他說「I'm sorry」。

阿康於是決定轉向三總醫學美容中心求診，發現是肌腱沾粘造成，經多次修補康復。阿康突然想起台安醫生跟他道過歉，並質疑醫生是不是為自己醫療疏失而道歉，並向他提告。

檢察官將全案送醫審會鑑定，認為手術相隔已經2個月，阿康右手才肌腱斷裂，認為應與當初三角纖維軟骨受損動的手術無關。並認為因台安醫院的大部分醫師外語都相當流利，而阿康是澳洲人，楊醫師當下所表達的「I'm sorry」只是想對於阿康肌腱斷裂感到惋惜，並不是間接承認自己手術有疏失，認定劉大永醫師無醫療過失，給予不起訴處分。

天然成分、不含酒精，敏感肌也適用

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材拼輸贏 他買課程「相親」



翡翠水庫驚見百桶廢液！大台北600萬人口險喝下肚 9黑心業者起訴

心機阿北到超商：1品項1張發票 店員拒絕遭「烤雞腿便當」噴臉



