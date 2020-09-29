中秋玩瘋大街小巷必備這玩意兒！醫師：大家都錯了

▲台中光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫表示，民眾常見前傾彎腰的烤肉姿勢，會造成椎間盤壓。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

中秋4天連假將於本周開跑，烤肉幾乎已成台灣全民運動，甚至已有民眾提前「開烤」，不過台中大甲光田綜合醫院骨科部醫師嚴可倫指出，每一年中秋後總有腰痛不堪而求診的病人，許多人持續同一個姿勢烤肉一整晚，會造成椎間盤壓力爆增，因此每年中秋烤肉後都會出現群體腰痛的病人。

嚴可倫說明，親朋好友齊聚烤肉過節最常見的方式，幾乎都是眾人圍繞著一個烤肉架坐著，市售傳統烤肉架高度通常都非常低，幾乎貼在地上。正因為烤肉架高度很低，民眾多坐在小板凳、席地而坐或蹲著，形成一個「膝蓋比髖部高」的姿勢，導致身體呈現往前駝背、彎腰的姿勢以維持平衡，此時椎間盤壓力就會爆增。

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嚴可倫建議民眾，提高烤肉架與椅子的高度，可以用磚頭、空心磚等耐熱的物品將烤肉架墊高，也可以挑選購買「高腳型烤肉架」，把握烤肉加的高度大約和腰同高，同時選擇高度高的椅子，讓坐姿呈現「髖比膝高」的姿勢而減少彎腰。或者乾脆選擇站著烤，再把美食拿到正常的餐桌坐著吃，都是比較安全舒適的姿勢。

最後嚴可倫也提醒，曾有腰傷、灌過骨水泥或已確診為椎間盤突出的病友，要避免彎腰烤肉來考驗自己的腰力；另一方面，如果民眾實在無法避免前傾彎腰烤肉，也一定要記得要隨時站起身活動筋骨，避免長時間單一姿勢不動，才能有效減低腰椎的負擔與腰痠背痛的風險。

▲光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫示範民眾常見前傾彎腰的烤肉姿勢，會造成椎間盤壓。（圖／記者游瓊華翻攝）