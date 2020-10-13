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出勤遇劫消防員賴統生近況曝　骨科診所主動喊「終身免掛號費」

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▲高雄消防水箱車車禍，曾姓小隊長 。（圖／記者地方中心翻攝）
▲高雄消防水箱車車禍 。（資料圖／記者地方中心翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

今年二月高雄市消防局鳳翔分隊消防水箱車，出勤時發生嚴重車禍，造成1死4傷慘劇，其中傷勢最嚴重的隊員賴統生，目前狀況逐漸穩定，但仍然需要復健定期回診，賴統生的妻子也於臉書社團《我們消防家族》中感謝各界關心，更表示有骨科診所願意讓賴統生終生免掛號費，而警消人員從10月底為期兩年，只要憑警消人員服務證一律免掛號費。

鳳翔消防分隊水箱車當天出勤僅使出短短400公尺，旋即在路口遭搶黃燈的聯結車撞上，造成隊員賴統生顱骨骨折、腦幹受傷，經治療，賴統生現況意識清醒已可正常交談，據了解，他記憶及認知功能還要努力，會有記憶時間不長久等問題，而雙腳無法站立，仍需靠輪椅行動，左半邊肢體較為無力，目前持續於護理之家內進行復健及定期回長庚看診中。

而她的太太也在臉書社團《我們消防家族》中，發表這八個月的心得，除了感謝各界關心，她更表示，高雄有位年輕骨科醫師主動向她表示，如果願意診所願意讓賴統生就診終身免掛號費，甚至二年內只要高雄市警消人員憑服務證，就全免掛號費，此訊息也讓賴太太備受感動。

▲高雄人一骨科診所提供高雄警消人員免掛號費優惠 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄骨科診所提供高雄警消人員免掛號費優惠 。（圖／記者洪靖宜攝）

實際找到這間位在高雄苓雅區中正一路上的骨科診所，才剛開幕沒多久，院長張君如向《ETtoday新聞雲》記者表示，警消人員因出勤而受傷的事件其實不只一樁，但其實後續安置都是個問題，因此才想提供給警消人員優惠，讓他們能安心復健，張院長表示，也是因為看到新聞也感而發，認為警消人員真的很辛苦，是風險很大的工作。因此從10月底為期兩年，只要憑警消人員服務證一律免掛號費，而賴統生則是終生免掛號費。

▲高雄人一骨科診所提供高雄警消人員免掛號費優惠 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲院長張君如 。（圖／記者洪靖宜攝）

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