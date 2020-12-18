「椅背掛垃圾桶」小黃運匠貼心舉動超罕見！後車門一開…心冷了

▲明明就有垃圾桶，乘客竟然還是把東西丟在腳踏墊上。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

貼心為乘客著想的一舉動，卻還是被忽視，讓運匠也超無奈。一位小黃司機日前在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見他在駕駛座椅背上掛了一個垃圾桶，讓乘客不用把垃圾帶下車，沒想到還是有人把東西塞在椅背，甚至把一小包垃圾丟在踏墊上，讓他直怨「這就是水準？有垃圾桶，垃圾還給我丟地上？文盲嗎？」

司機大哥文中貼出2張照片，只見他在駕駛座的椅背置物袋上上掛了一個塑膠垃圾桶，還掛上粉色塑膠袋，貼心的舉動就是希望乘客不用把垃圾帶來帶去的，他也在椅背上貼了一張「這裡有垃圾桶 垃圾請別亂塞」的告示，告知搭乘的人放心使用垃圾桶。

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沒想到，都已經這樣做了，還是有人把垃圾塞在置物袋裡，還把一小包垃圾直接丟在後座腳踏墊上，讓運匠大嘆，明明他就已經準備垃圾桶，也貼出告知了，「垃圾還給我丟地上？文盲嗎？」

▲司機也不禁開罵「這就是水準？」（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，其他人也不禁嘆乘客素質，「有些人看不懂國字，你寫，他更要亂丟」、「這真的蠻過分的，讓搭車、還貼心提供垃圾桶，結果還是載到眼瞎心也瞎的客人，您辛苦了」、「我覺得不該擺放垃圾桶，自己的垃圾自己帶走，搭客運我都是這樣」、「我都沒在放……反而不會有垃圾……」。

不少網友則是大讚司機，「貼心的設置」、「我都沒坐過有垃圾桶的……真好」、「很貼心的計程車耶」、「真心覺得這位司機寫的字很漂亮」、「司機人好好」、「難得看到會擺垃圾桶的司機，貼心還被糟蹋。」也有人緩頰道，「不想製造垃圾，應該是下車忘了帶走」、「袋子有綁好，或許是乘客忘記帶下車？」