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台中跨年晚會暫定如期舉行　市府：加嚴防疫、滾動式檢討

▲▼台中跨年晚會暫定如期舉行，但會滾動式檢討，「台中好YA誕」雖是戶外活動，也會加嚴防疫。（圖／台中市政府提供）

▲台中跨年晚會暫定如期舉行，但會滾動式檢討，「台中好YA誕」雖是戶外活動，也會加嚴防疫。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府表示，國內新增1例新冠肺炎本土病例，因為感染源明確，不需要停辦大型活動，但需遵照新規範，「台中好YA誕」柳川、綠川和舊台中火車站前廣場三展區以及跨年晚會，都禁止飲食並全程戴口罩，如果疫情加劇，不排除改採「線上直播」。

▲▼台中跨年晚會暫定如期舉行，但會滾動式檢討，「台中好YA誕」雖是戶外活動，也會加嚴防疫。（圖／台中市政府提供）

新聞局長黃國瑋說明，台中跨年晚會防疫再升級，水湳中央公園、大里仁化公園雖為戶外開放空間，仍將加嚴實施出入口管制，設置圍籬及紅外線體溫測量儀，確保參與者體溫正常；他也提醒，依據中央新規範，居家隔離及檢疫者、自主健康管理者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀者，都不得參加活動。

▲▼台中跨年晚會暫定如期舉行，但會滾動式檢討，「台中好YA誕」雖是戶外活動，也會加嚴防疫。（圖／台中市政府提供）

黃提醒，晚會現場會增加工作人員巡檢人潮佩戴口罩情形，參加民眾務必遵守中央新規範，全程戴口罩、除補充水分外禁止飲食，如勸導不聽，將依中央流行疫情指揮中心規定開罰，場內如有民眾感到身體不適，現場設有醫護站及留觀室，由專業醫護人員協助照護並視情況送醫院檢查。

台中跨年活動暫定如期舉行，並將配合中央防疫政策持續滾動調整，如果疫情加劇，評估不宜開放民眾聚集，將調整為「線上直播」，民眾可在家中透過電視或手機平台同步收看節目。

至於好評不斷的「台中好YA誕」，每天吸引上萬人次參觀，市府宣布即日起柳川、綠川、舊台中火車站前廣場三展區，參觀民眾需全程戴口罩，除補充水分外禁止飲食，另外，為降低群聚機會，柳川耶誕水舞燈光秀將調整為每天晚上6點至9點，每小時1場，並取消週五、六、日首場震撼版。

新聞局表示，「台中好YA誕」雖然是戶外空間，但為全面落實防疫，市集攤位不再提供試吃，場內除補充水分外，全面禁止飲食；市府相關單位將加強巡檢，未戴口罩經勸導不聽者，可依違反傳染病防治法裁罰3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

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