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迎跨年人潮！萊爾富信義區1門市「拆門」備戰　設防疫專區賣口罩

▲萊爾富北市信彩店將於明日早上10點拆除自動門、冰箱門等等設備迎戰跨年人潮。（圖／業者提供，下同，此為2019跨年當日拆門狀況）

記者周姈姈／台北報導

明天就要跨年了，為因應瞬間湧入的跨年人潮，萊爾富將於明（31）日早上10點拆除信義商圈門市「北市信彩店」的自動門、櫥窗玻璃、冰箱門、貨架，同時也會增加人力、商品和機台，像是關東煮機和熱狗機等等，方便民眾快速購買。另外為落實防疫，北市信彩店將增設自助酒精消毒區，也會在現場備妥近400盒萊傑口罩。

業者表示，萊爾富北市信彩店離市政府跨年晚會最近，為因應大批人潮湧入，因此確定會在明日早上10點拆除北市信彩店自動門、冰箱門等等設備，其餘信義區周邊門市將視當日人潮機動調整。

由於今年受疫情影響，加上跨年前夕台灣又出現本土確診案例，萊爾富以防疫為前提，特別在北市信彩店結帳區、店門外賣區增設自助酒精消毒區。

為落實防疫政策，避免過多公共機台接觸，萊爾富也增加5～10名人力於熱狗機、關東煮機、蒸包機、茶葉蛋等區域，以專人協助滿足民眾購物需求，並於多處設置酒精，方便店員隨時消毒使用，如咖啡機台、熱食機台、外賣區等，現場也備妥近400盒萊禮生醫的萊傑醫療防護口罩，滿足現場跨年民眾的及時需求。

▲▼萊爾富。（圖／業者提供）

▲跨年當日增加5～10名人力，能夠快速協助民眾購買需求。

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