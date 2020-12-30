富婆甜曬「婚紗照」遭電成焦屍亡　小24歲嫩夫認了！引爆點曝

記者黃翊婷／綜合報導

印度喀拉拉邦（Kerala）52歲婦人庫馬里沒有經過28歲丈夫阿倫的的同意，自行將兩人的婚紗照PO上網，沒想到卻引起丈夫的不滿，最終導致自己被活活電成焦屍死亡。阿倫到案之後坦承犯行並表示，當初結婚時就被親友唱衰，婚後相處也不太愉快，吵架後一時情緒失控，才會犯下大錯。

▲阿倫與庫馬里的老少戀並未獲得親友祝福。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關，下同）

根據《新印度快報》報導，庫馬里（Shakha Kumari）26日被發現死於維拉拉達（Vellarada）家中，起初，丈夫阿倫（Arun）向警方聲稱，他在家中發現妻子意外觸電昏迷，於是趕忙將人送醫，結果還是來不及挽回一命；然而，醫護人員經過檢查，認為死因不單純，加上女方親友、鄰居陸續跳出來指證，他才改口承認，是自己親手殺了妻子。

阿倫坦言，兩人的婚事沒有獲得家人、朋友支持，反而是被唱衰，甚至有人質疑他是為了庫馬里的錢才答應結婚，所以婚後一直有些自卑，夫妻倆的日常相處也不是很融洽，「真正的引爆點是她想要生孩子，但是我不肯」，26日當天兩人為了這件事大吵一架，他先是失手將人勒昏，接著乾脆一不做二不休，拖到大廳活活電死。

▲不只庫馬里的親友提出質疑，就連鄰居也覺得死因不單純。

維拉拉達警方透露，庫馬里擁有10英畝的土地（約5座足球場大），近期因為出售橡膠獲利170萬盧比（約新台幣65萬元），婚前還給了阿倫50萬盧比（約新台幣19萬元）當結婚基金，雖然生活好像過得很富足，但實際上她的銀行帳戶並沒有多少存款。

至於錢有沒有可能是被阿倫花光，以及庫馬里的詳細死因究竟為何，警方表示，現階段還需要進一步調查，才能釐清案情。