印度工人甩棒怒打大貨車！　下秒跌倒慘被後輪「該邊輾到脊椎」

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Footage from #Kamareddy_Telangana



Road works are underway on National Highway 44 at Sadashiv Nagar zone During this process, a worker became involved in stopping vehicles. pic.twitter.com/1cfDDtqRcA — MNT_News (@MNT_News) December 26, 2020

記者張靖榕／綜合外電報導

印度一名工人日前在指揮馬路交通時，因為一輛大貨車不聽從指揮硬要闖過，他氣憤之下抄一根指揮棍衝上前去揮打行進中的貨車，但指揮棍硬聲爆裂，他也因失去重心而摔倒在地，下秒就被貨車後輪重重輾過。

綜合印媒報導，根據卡馬雷德德伊（Kamareddy）25日的現場監視錄影畫面顯示，工人在44號國道上指揮交通，車輛往來至少有四個方向，包括來回行車，還有左右轉路線。

▲▼工人想攻擊貨車，卻跌倒遭輾過。（圖／翻攝自YouTube「CHANAKYA」）

眼看一輛白色車頭、橘色貨櫃大貨車從後方超車，不顧指揮阻止，硬要從混亂的車潮中加速駛過，工人氣憤地一、兩個大步跨上前去，揮出指揮棍敲擊車頭，但完全無法擋下龐大的貨車，還讓他重心不穩碰撞上貨車後摔倒在車下。

▲貨車從工人大腿中間向上輾。（圖／翻攝自YouTube「CHANAKYA」）

工人趴在地上原想靠雙手支撐爬起來，但貨車後輪立刻從他大腿中間一路輾過背脊，他當場痛得爬不起來。路人目擊全程，其中一名身穿藍襯衫的男子趕緊前去查看狀況，到影片結束前，工人的意識看起來都還算清楚，但報導並未進一步交代後續情況。