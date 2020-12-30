工人討薪水！遭老闆撂人痛打「氣槍灌肛門」　痛苦躺床1個月慘死

▲工人找老闆討工資，竟然遭3人圍毆「空氣槍灌肛門」，痛苦躺床1個月慘死。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

印度中央邦斯希沃普里（Shivpuri）一名40歲工人日前向老闆討積欠的薪資，不料遭到老闆找到另外3名員工包圍毆打，甚至還把空壓機的噴槍塞入他的肛門猛灌氣，導致他重傷送醫不治。死者家屬指控，老闆事後不斷推卸責任，第一時間還謊報是「胃病送醫」，目前警方已介入調查。

根據《印度時報》報導，40歲工人達曼（Permanand Dhakad）在中央邦某工廠任職領日薪的臨時工，不料卻遭到工廠老闆惡意積欠薪水不發，他11月8日決定當面向老闆索討工資，結果老闆不但不肯給錢，還找來3名員工將他痛打一頓，甚至還拿出工廠的空氣壓縮機，把噴槍塞入他的肛門並注入空氣。

達曼被空壓機灌氣後，馬上出現痛苦的表情，隨即倒地陷入昏迷，眾人見勢不妙趕緊將他送到當地醫院，由於當地小醫院無法處理該傷勢，隨即又將人轉送較大的地區醫院。老闆事後為了隱蔽暴行，遂向達曼家屬謊稱「是因為胃病送醫」，達曼家屬第一時間也沒有懷疑，只是趕緊趕到醫院照顧達曼。

事件直到2天後達曼恢復意識，才向家人吐露遭到的恐怖對待，包含被拿空氣槍灌空氣等，可惜他的情況持續惡化，本月26日傷重不治。達曼家人事後決定報警討公道，印度警方27日獲報後，馬上將老闆及3名助陣員工逮捕，全案待法醫驗屍後會展開進一步調查。

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