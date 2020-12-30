快訊／賴素如貪污判7年半定讞　哽咽發監「不要為我哭泣」

記者劉昌松／台北報導

前台北市議員賴素如因雙子星開發弊案收賄100萬元，被最高法院判刑7年半定讞，30日上午依檢察官通知時間，到台北地檢署報到，10多名支持者到場關心，賴哽咽堅持「司法不公！俯仰無愧於天地，將用餘生洗刷冤屈」，也請支持者「不要為我哭泣。」

▲前台北市議員賴素如因貪污案判刑定讞，今天到台北地檢署報到發監。（圖／記者劉昌松攝）

賴素如曾任4屆台北市議員，被檢察官起訴在2013年間，向投標台北車站雙子星開發案的業者太極雙星團隊，索取1500萬元賄款，還表示其中500萬元是要行賄同黨議員，藉此排除其他業者競爭開發案，賴自己先收了100萬元的前金，案件隨即爆發。

賴素如一度遭收押，後來獲得法官裁定交保，台北地院一審認定賴與廠商期約賄賂，依《貪污治罪條例》中的「不違背職務行為收賄罪」重判徒刑10年、褫奪公權5年；二審改判9年、褫奪公權9年；經最高法院發回，賴素如在更審期間仍喊冤否認犯罪，獲得改判判7年6月、褫奪公權4年，最高法院23日駁回上訴定讞，北檢接到全案卷證後，對賴啟動防逃機制，並通知她30日上午10點前報到執行。

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