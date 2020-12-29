張榮發140億遺囑曾被「帶走」　張國政起疑告公證人...北檢說真相

▲張國煒獲法院判決可繼承亡父張榮發的140億元遺產，哥哥張國政不滿質疑遺囑遭偽造。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

長榮集團已故總裁張榮發生前立下遺囑，將140億元留給二房四子張國煒，大房三子張國政質疑遺囑造假，提起民事訴訟「確認遺囑無效」敗訴，除了上訴高院外，又另闢刑事戰場，控告法院所屬楊姓民間公證人偽造遺囑，台北地檢署調查後，29日以事證不足等理由處分不起訴。

張榮發2016年初過世後，留下遺產總合約240億元，其中有140億元經公證遺囑留給張國煒，這份遺囑解封後，讓張國政無法接受，以張榮發並未親自簽名等理由，要求法院確認遺囑無效，但是台北地院審理後，從相關醫療紀錄，認為張榮發在2014年完成遺囑時，有遺囑能力，意識清楚，可以口述內容讓人撰寫，也可以親自拿筆簽名，筆跡鑑定也沒問題，遺囑有效。

張國政除了為遺囑確認之訴上訴高院外，另外委任律師到台北地檢署，控告當初製作這份遺囑的法院所屬楊姓民間公證人，質疑楊男沒在現場完成遺囑密封，涉嫌偽造遺囑、簽名，還在法院上作偽證，但檢察官認為，法院一審已經判決認定遺囑是真的，當年現場也有3名見證人在場，楊把遺囑在回事務所是為了要完成蓋印手續，無證據顯示楊男涉嫌犯罪，因此處分不起訴。

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