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夜店殺警後又再犯持刀刺殺　男遭刺獨行5分鐘後倒地斃命

▲▼刀子,謀殺,兇殺,暴力。（圖／pixabay）

▲曾犯夜店殺警案的陳姓男子，再持刀傷害他人致死，再遭判刑定讞。此為示意圖，（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

曾經犯下台北市夜店殺警案的男子陳麒安，在殺警案中遭判刑4月定讞。但他執行完畢後，又再度犯案。他在2018年3月間，與友人到酒店喝酒，酒後與其他酒客發生口角，拿出彈簧刀攻擊2人，最後遭到制止。其中一名被砍傷的男子，沒有送醫，自己起身後走了5分鐘後，突然倒地，送醫不治。最高法院審理後，再將陳男判刑7年4月定讞。

震驚社會的台北市夜店殺警案，發生在2014年9月13日凌晨，臺北知名燈具友昌實業小開曾威豪與當時的女友劉芯彤（事後結婚）夥同黑幫份子，到北市東區ATT大樓6樓知名夜店「Spark」消費，因與鄰桌客人發生衝突遭夜店安管趕離。憤怒的曾男與劉女，當晚就透過群組號召「中山聯盟」成員回來報復，夜店圍事隨即聯繫台北市信義分局員警薛貞國到場幫忙。

當天休假的薛貞國與另名同事來到夜店，薛貞國到場後一腳踹向曾男，曾男暴怒之下烙人動手，數十名黑衣人持棍棒、紅絨柱等物品圍毆，薛在3分鐘內遭致命攻擊，黑衣人最後一哄而散，支援警力趕到場，緊急將薛送醫後不治。案發後引起警政機關重視，檢警陸續逮捕70餘人到案，並提起公訴。

殺警案陸續判決定讞，其中陳麒安所犯部分為傷害罪，經賠償25萬元後，獲得輕判4月定讞。而他執行完畢後，又在犯下本案。本案發生於2018年3月間，陳男與朋友在酒店喝完酒後，凌晨4點半左右，一夥人在店外聊天，這時另一批酒客經過，有人喊了一句「看三小」，引發陳男不滿，遂與對方起了口角。陳男拿出身上的彈簧刀，朝對方3人攻擊。

3人被突如其來的攻擊嚇到，再加上酒精的影響，並未立刻回擊，連續遭陳男刺傷。陳男被2名友人與酒店人員制止，這才罷手。其中被攻擊的陳姓酒客，受有左前胸刺傷、左肩胛部刺傷、陰囊底部刺傷、右腕部及左手肘部刮擦傷等傷害，沒有就醫，起身就走。但僅僅走了5分鐘，就因為傷勢過重、倒地昏迷，路人報警，他送醫急救後因右心室和肝左葉受創，引起心包囊積血和大量腹腔內積血而低血容性休克不治死亡。動手的陳男在第二天一早就到警局自首，遭提起公訴。

一二審均依照「傷害致人於死罪」將陳男判刑7年4月，案經上訴第三審，最高法院審理後，25日駁回上訴定讞。

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