嘉義市願景館「城市三味」展覽　 打造全齡共享+世代宜居

▲嘉義市願景館。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市正進行鐵路高架化計畫，為使地方民意獲得充分討論，黃敏惠市長帶領市府團隊辦理多場座談會，同時進行鐵道沿線田野調查，紀錄城市樣貌，並在嘉義之心城市願景館，舉辦「城市三味」成果展，內容分為「城市願景」、「城市魅力」及「民眾參與」等三大主題，呼應在地以檸檬、鳳梨與木瓜現打而成的三味果汁，替城市注入滿滿活力，展期自即日起至明年1月31日，邀請民眾一起來「品嘗幸福滋味」、感受嘉義市的過去與現在，共創未來。

▲嘉市願景館「城市三味」如三味果汁中的檸檬、鳳梨、木瓜滋味 。（圖／記者翁伊森翻攝）

12月底正是嘉義市國際管樂節期間，市府特別請來由在地學生呂裕翔等「嘉頌青年」管樂隊演奏經典曲目，並邀請全台三味果汁創始店、也是在地經營一甲子的羅山三味果汁，以及堅持使用在地契作原物料的魚刺人雞蛋糕，提供新鮮飲品和美味點心，款待現場市民朋友，氣氛熱鬧。

黃敏惠指出，城市三味深具魅力，一如三味果汁中的檸檬、鳳梨、木瓜滋味，代表著嘉義市「城市願景」、「城市魅力」、「民眾參與」，更是願景館「過去」、「現在」、「未來」的故事。

黃敏惠說，鐵路高架化工程打通嘉義市任督二脈，帶來都市縫合、交通便捷，「嘉義大車站發展計畫」更是帶領城市發展的動力，如同三味果汁中的「檸檬」，雖然酸酸的卻富含維生素C，為城市帶來新的原素，朝向「台灣西部走廊的新都心」邁進。黃敏惠市長說，檸檬的酸，其實也象徵著所有成果的背後，都需要付出很大的努力，打拼才能爭取甜美幸福的未來。

▲黃敏惠親打果汁 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另一味是「鳳梨」，象徵城市魅力，包含民間企業、城市景點及每位市民朋友等在內，都是讓嘉義市越來越興旺的重要元素，明年的台灣設計展，也將深入發展在地特色美學，挖掘屬於我們「嘉」的魅力；最後則是「木瓜」，以國片「KANO」木瓜精神為發想，展現民眾參與鐵路高架化的能量，為了下一代永續發展，我們更要站出來，充分討論與溝通，讓未來更加璀璨幸福。

都發處表示，「嘉義之心城市願景館」前身是舊台汽客運車站，現今用來展示嘉義市鐵高工程資訊，包含台鐵嘉義車站的前世今生和地貌變化、鐵高模擬路線等，也成為市府推動大眾參與公共事務的場域；本次「城市三味」展覽，以圖文展板和數位影音等形式，帶領民眾持續了解鐵高工程進度與未來都市發展方向，讓「幸福的滋味，加你這一味」，成為我們嘉的第四味幸福+1味，共同打造「全齡共享，世代宜居」的嘉義市。

▲▼ 願景館「城市三味」展覽 幸福的滋味，加你這一味 。（圖／記者翁伊森翻攝）

都發處表示，城市願景館團隊吸引了各地年輕人一起加入，深入社區，不僅記錄了嘉義市點滴，更凝聚市民朋友的向心力，也讓更多人愛上嘉義。在今年7月除完成7份田野報、7部田野調查成果影片外，並於今年10月到明(110)年1月辦理「辶反城市」主題活動，從城市走讀、美學沙龍、跨域座談等8場活動發覺嘉義市之美；而去(108)年11月到今年1月6場「鐵路邊的所在-厝邊作伙來開講」、今年10月3場嘉義大車站發展計畫之「城之森．城之聲-桌邊嘉常話」移地社區開講等活動，也是市府團隊、中央機關與市民朋友們共同為嘉義市奮鬥的成果，未來市府也會持續引導民眾理解及聚焦討論未來的城市願景，凝聚前進的力量，共創幸福嘉義市。

--願景館開館時間：週三至週日上午十點至下午六點【週一、二休館】。

--願景館地址：嘉義市西區中山路524號 (嘉義車站廣場北側)

--臉書搜尋「嘉義之心城市願景館」https://www.facebook.com/chiayi.vision/

--嘉義市政府都市發展處官網 https://urban.chiayi.gov.tw/News.aspx?n=3872&sms=9150

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