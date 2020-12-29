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王爺總廟南鯤鯓代天府卸新任董事長交接　佳里及學甲警交安宣導

▲台南市北門區王爺總廟財團法人南鯤鯓代天府第二屆董監事、第14屆信徒代表及總幹事宣誓就職暨交接典禮，於該廟五王殿及萬善堂舉行宣誓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北門區王爺總廟財團法人南鯤鯓代天府第二屆董監事、第14屆信徒代表及總幹事宣誓就職暨交接典禮，於該廟五王殿及萬善堂舉行宣誓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北門區王爺總廟財團法人南鯤鯓代天府第二屆董監事、第14屆信徒代表及總幹事宣誓就職暨交接典禮，29日上午9時30分，於該廟五王殿及萬善堂舉行宣誓。

▲台南市北門區王爺總廟財團法人南鯤鯓代天府第二屆董監事、第14屆信徒代表及總幹事宣誓就職暨交接典禮，於該廟五王殿及萬善堂舉行宣誓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

宣誓儀式先向主祀五府千歲及萬善爺等列位神尊舉手宣誓，表達至誠，擔任神職代表，公正履行職權，如有違反誓約，願接受列位神尊最嚴厲之制裁，宣誓儀式莊嚴，由第一任卸任董事長王連興擔任監誓人，新任董事長陳浚鎰在民政局長顏振標監交之下，由卸任董事長王連興水手中接下印信，正式完成交接任務。

▲台南市北門區王爺總廟財團法人南鯤鯓代天府第二屆董監事、第14屆信徒代表及總幹事宣誓就職暨交接典禮，於該廟五王殿及萬善堂舉行宣誓。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市北門區王爺總廟財團法人南鯤鯓代天府第二屆董監事、第14屆信徒代表及總幹事宣誓就職暨交接典禮，於該廟五王殿及萬善堂舉行宣誓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

隨後，陳浚鎰董事長親自頒發當選證書給新任副董事長邱敏華、黃淇荃、陳榮賢，常務監事吳朱福、常務董事李允進、王聖華、蔡全收、董事林雨欽、侯淞山、陳吉雄、陳文賢、黃信升、吳松儒、黃宏津、王學毅、黃甘澍、郭濬源、曾朝、涂德隆、許進勝，監事洪毓立、黃俊洋、許甫傑、邱耀堂、郭寶卿、侯景鐘等人與總幹事侯賢遜及51位信徒代表當選人。

▲台南市北門區王爺總廟財團法人南鯤鯓代天府第二屆董監事、第14屆信徒代表及總幹事宣誓就職暨交接典禮，於該廟五王殿及萬善堂舉行宣誓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

並率新任董事、監事及信徒代表於五王殿拜亭廣場大合影，受到應邀嘉賓台南市長夫人劉育菁、北門區長張明寶、台南市調查處處長鄭伯卿、學甲警分局長翁誌宏及各企業團體負責人、聯誼友宮負責人與民間好友及眷屬數百人熱誠祝福，期許新任董事長陳浚鎰在歷任主任委員及首任董事長王連興用心經營的基礎上，更能把王爺總廟的廟務推展，賦予劃時代的新使命。

新任董事長陳浚鎰現於學甲區經營佛具文物系列相關產品，訂單穩定，創業有成，擔任故鄉學甲區中洲大廟惠濟宮主任委員及學甲慈濟宮副董事長，經常回饋母校及故鄉，本次受到南鯤鯓大北門區信徒代表支持及五府千歲爺等神尊欽點與廟務董監事推舉，榮膺新職，可謂任重道遠。

▲台南市北門區王爺總廟財團法人南鯤鯓代天府第二屆董監事、第14屆信徒代表及總幹事宣誓就職暨交接典禮，於該廟五王殿及萬善堂舉行宣誓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳董事長爲感謝嘉賓前來觀禮及南鯤鯓代天府爐下信眾厚愛，陳董事長特委請總幹事侯賢遜、總務組長洪詠釧、營建組長侯賢名及公關組長陳思妤等人專責規劃本次交接就職典禮及聯誼餐會活動。餐會應邀嘉賓計有台南市長夫人劉育菁、北門區長張明寶、台南市調查處處長鄭伯卿、學甲警分局長翁誌宏、副分局長許文瑞、台南紡織集團總裁董事長侯博明、北門區仁安宮副董事長侯澄財、台南市南瀛婦女成長協會理事長陳蕙茹、嘉義市代天巡府福安館管委會主任委員蔡昆谷及台北鎮北宮等代表，席開20多桌，陳董事長為達賓主盡歡，禮聘樂團參與餐會活動，詼諧幽默的主持風格逗現場來賓各個笑得合不攏嘴，讓活動嗨翻天，男主唱人也以「嘻哈莊腳情」及「每當我的心裡想起您時候」等2首膾炙人口的經典歌曲，爲活動帶來高潮，讓台下來賓聽得如癡如醉，掌聲不絕於耳，「安可」聲此起彼落。

▲台南市北門區王爺總廟財團法人南鯤鯓代天府第二屆董監事、第14屆信徒代表及總幹事宣誓就職暨交接典禮，於該廟五王殿及萬善堂舉行宣誓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警學甲及佳里分局宣導團由副分局長許文瑞、巡官李晟邦及志工等人於現場作交通安全宣導。佳里分局交通組巡官李晟邦以12月29日至31日連續三天實施路口安全大執法等實際案例，剖析防止交通事故應注意事項，現場來賓反應熱烈，台南市調查處處長鄭伯卿、南鯤鯓廟本屆最年輕董事吳松儒及王學毅，應邀入鏡，協助宣導，場面溫馨，宣導效果良好。

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