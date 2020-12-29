　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5千多萬「補強工程款」只付2萬多！　新竹地院聲明曝光

▲▼新竹地方法院。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹地方法院。（圖／記者陳凱力攝）

記者邱茀濱／綜合報導

蓋了5年的新竹地方法院啟用後，主驗官竟拿鎚子進行「打音法」驗收，發現瑕疵後要求營造商補強，但事後衍生出的5、6,000萬元工程款，至今仍未不肯支付而被承包商告上法院。新竹地院今（29）日發聲明稿澄清，目前該民事事件已在受理中，將靜待司法判決。

曾獲2次金質獎的「登山營造」指控，當年驗收時，主驗官是由一群外行人組成的，他們竟拿著鎚子在牆上四處敲打，打到哪裡有異音就認為是瑕疵，雙方對於驗收方式僵持不下。

事後基於主驗官「就是要一個無異音的牆面」的主觀想法，「登山營造」只好接受以低壓灌注「環氧樹脂」（epoxy）補強牆體的工法處理，但衍生出的5、6,000萬元工程款，新竹地院至今仍不肯支付，因此提告。

新竹地院發聲明指出，登山營造公司起訴請求本院依雙方承攬契約給付追加報酬，但院方卻認為，是業者並未依約履行，其給付中有許多瑕疵，而非工程有追加。

地院表示，有關登山公司給付瑕疵部分，也有相關鑑定報告可證，全案經過公共工程委員會仲裁後，結論建議院方只須再給付2萬多元，而非登山公司主張的5,000多萬元。

最後地院強調，若登山公司有依雙方契約確實承攬而無瑕疵，登山公司又豈能再灌入多達數千萬元的「環氧樹脂」，以填滿空隙處的追加款。目前此案相關民事事件已在受理中，院方靜待司法判決。

►蘭蔻「粉水」小紅書爆紅！下殺近5折才990元

ET快訊
王中平跟「17歲超正女兒」對唱　影片驚呆網
暴瘦10公斤！他「暴力排便」竟罹癌　醫一照驚：塞爆腸子了
快訊／高雄媽騎車三貼慘被「輾斷腿」　聯結車駕駛跑了
正妹網紅爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」　被抓包吃避孕藥
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

愛愛吃到飽…失戀男加入「多人運動」　見3女總重250KG：寧可餓死

5千多萬「補強工程款」只付2萬多！　新竹地院聲明曝光

快訊／高雄媽騎車三貼慘被「輾斷腿」　聯結車駕駛闖禍跑了

前雇主爆他「2週工程4萬薪」嫌太少不幹！五寶爸駁斥：不實指控

國3大溪段擦撞廂型車側翻...後車再追撞6傷　1人下半身失知覺

2煞平安夜闖酒吧潑漆　30萬啤酒機遭殃...整修恐花上百萬

資產公司欠300萬只想還一半　他怒轟20多槍！換彈匣打穿手掌糗大

名醫整天開刀駕車「忽左忽右」　枋寮警「護航」獲贈感恩咖啡

桃園5月嬰疑翻身窒息亡！媽忙打掃...爸丟垃圾折返驚覺無呼吸

新北警專案扣2百多公斤毒品　霹靂小組荷槍實彈送焚化爐銷毀

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

愛愛吃到飽…失戀男加入「多人運動」　見3女總重250KG：寧可餓死

5千多萬「補強工程款」只付2萬多！　新竹地院聲明曝光

快訊／高雄媽騎車三貼慘被「輾斷腿」　聯結車駕駛闖禍跑了

前雇主爆他「2週工程4萬薪」嫌太少不幹！五寶爸駁斥：不實指控

國3大溪段擦撞廂型車側翻...後車再追撞6傷　1人下半身失知覺

2煞平安夜闖酒吧潑漆　30萬啤酒機遭殃...整修恐花上百萬

資產公司欠300萬只想還一半　他怒轟20多槍！換彈匣打穿手掌糗大

名醫整天開刀駕車「忽左忽右」　枋寮警「護航」獲贈感恩咖啡

桃園5月嬰疑翻身窒息亡！媽忙打掃...爸丟垃圾折返驚覺無呼吸

新北警專案扣2百多公斤毒品　霹靂小組荷槍實彈送焚化爐銷毀

全國唯一　崑大視傳系榮獲「CGDA平面設計學院獎」金獎、優秀組織獎

22歲女偶像「被粉絲抓包戀愛」　聖誕樹吊飾反射洩密…後援會怒解散

預防變種病毒入侵　菲律賓禁日韓等19地區旅客入境

網路預約申辦護照更便利　領務局：明年1月4日開始試辦

2021年Pantone年度代表色　春夏「最新染髮3提案」

2021年體壇展望　疫情讓隔離比賽成主流

西門町舉牌「徵替身使者」打吸血鬼！他Cos承太郎　結果員警上門

愛愛吃到飽…失戀男加入「多人運動」　見3女總重250KG：寧可餓死

男大生朝3女同學「硫酸灌頭」！半張臉燒融冒煙　背景曝光

許維恩搶下7位數代言「不再一件件脫」　曝手腳冰冷抗寒撇步

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

社會熱門新聞

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

開出巷口撞斃騎士　24歲女自責大哭

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

獨／要給五寶爸工作+代步機車　霸氣洗車店老闆身分曝

即／誘拐少女「囚禁密室」　淫保全遭起訴

女白骨赤裸含冤死　焚金紙現吶喊骷髏頭

草屯女打蚊子　租屋處發現針孔攝影機

法官、替代役拿鎚子狂敲貼叉叉　打卡夯點內部竟像鬼樓城

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

圖書館噴精女大生　大四男到案2罪移送北檢

阿北到超商：1品項1張發票　店員拒絕遭便當噴臉

單親媽勒斃小女兒　帶大女兒輕生

即／高雄媽騎車三貼遭輾斷腿　聯結車肇逃

摩鐵嘿咻付5700　還要賠援交妹25萬

更多熱門

相關新聞

妻甜曬小王同款刺青　夫怒討百萬

妻甜曬小王同款刺青　夫怒討百萬

育有3名子女的林姓人妻瞞著家人與林姓小王熱戀，不僅互傳鹹濕訊息，身體還紋有同款「情侶刺青」，結果被黃姓丈夫抓包，遭提告求償100萬元。新竹地院法官衡量雙方受侵害程度、經濟狀況等因素後，裁定兩人應賠償黃男20萬元較為適當，全案仍可上訴。

女協理救狗遭瓦斯爐打成腦震盪

女協理救狗遭瓦斯爐打成腦震盪

妻偷金飾落跑　花名冊一翻綠爆他

妻偷金飾落跑　花名冊一翻綠爆他

他闖牛郎店幫搶暗戀女　下秒誤殺同伴

他闖牛郎店幫搶暗戀女　下秒誤殺同伴

聽同事訴苦挨罵6字　工程師求償40萬

聽同事訴苦挨罵6字　工程師求償40萬

關鍵字：

登山營造新竹地院工程款

讀者迴響

熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面