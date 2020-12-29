5千多萬「補強工程款」只付2萬多！　新竹地院聲明曝光

▲新竹地方法院。（圖／記者陳凱力攝）



記者邱茀濱／綜合報導

蓋了5年的新竹地方法院啟用後，主驗官竟拿鎚子進行「打音法」驗收，發現瑕疵後要求營造商補強，但事後衍生出的5、6,000萬元工程款，至今仍未不肯支付而被承包商告上法院。新竹地院今（29）日發聲明稿澄清，目前該民事事件已在受理中，將靜待司法判決。

曾獲2次金質獎的「登山營造」指控，當年驗收時，主驗官是由一群外行人組成的，他們竟拿著鎚子在牆上四處敲打，打到哪裡有異音就認為是瑕疵，雙方對於驗收方式僵持不下。

事後基於主驗官「就是要一個無異音的牆面」的主觀想法，「登山營造」只好接受以低壓灌注「環氧樹脂」（epoxy）補強牆體的工法處理，但衍生出的5、6,000萬元工程款，新竹地院至今仍不肯支付，因此提告。

新竹地院發聲明指出，登山營造公司起訴請求本院依雙方承攬契約給付追加報酬，但院方卻認為，是業者並未依約履行，其給付中有許多瑕疵，而非工程有追加。

地院表示，有關登山公司給付瑕疵部分，也有相關鑑定報告可證，全案經過公共工程委員會仲裁後，結論建議院方只須再給付2萬多元，而非登山公司主張的5,000多萬元。

最後地院強調，若登山公司有依雙方契約確實承攬而無瑕疵，登山公司又豈能再灌入多達數千萬元的「環氧樹脂」，以填滿空隙處的追加款。目前此案相關民事事件已在受理中，院方靜待司法判決。

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