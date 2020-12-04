人妻月領7000元零用錢「偷婆婆金飾落跑」　花名冊一翻綠爆他

記者黃翊婷／綜合報導

新竹一名人夫阿偉（化名）每個月都會給越南籍的黃姓妻子7000元零用錢，沒想到對方離家出走時，竟然偷走母親的金飾及現金2萬元，後來經朋友告知才在屏東某色情SPA館找到人，然而等到他趕抵現場，妻子早就已經離職了。

▲阿偉聲稱妻子婚後沉迷使用電子產品。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

阿偉在判決書中主張，兩人結婚之後一同住在新竹，平時由他負擔家庭開銷，每個月還會給妻子7000元零用錢，「她因為語言不通，主動提議要在家做手工，我爸媽也會一起幫忙，賺來的錢都交給她利用或寄回娘家」，哪知道妻子開始沉迷使用電子產品，經常關在房間裡與同鄉聊天，也逐漸減少做手工的時間。

阿偉繼續說，如果只是這樣也就算了，畢竟家中經濟狀況不錯，不需要妻子一同負擔，但讓他想不到的是，妻子竟然在今年6月18日突然離家出走，並封鎖他的通訊軟體帳號，詢問娘家人卻被反問要不要幫忙整修蓋屋，「這時候我才發現她不僅離家出走，還偷走我媽媽的金飾和家中2萬元現金」，後來經過朋友告知，才知道妻子離家之後跑到屏東某SPA館從事色情行業。

▲黃女離家後跑去SPA館從事色情行業。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

又氣又擔心的阿偉連忙趕到屏東找人，然而，當他抵達SPA館時，業者卻告知妻子已經離職一個多月，加上從6月報案至今，警方遲遲沒找到人，他也沒有其他聯絡管道可以找人，這才終於心寒，決定訴請離婚。

由於黃女經過合法通知並未到庭，也沒有提出任何書狀聲明。新竹地院法官認為，她在屏東從事色情行業，這部分有警方蒐證的名片影本、花名冊為證，考量到她婚後不到半年就不告而別，甚至切斷所有聯繫管道，加上阿偉堅持離婚，雙方主觀上都沒有維持婚姻關係的意願，最終裁定准許丈夫的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。