釋放負能量電音嗨跨年！台東太麻里穿越銀河隧道迎曙光

▲▼太麻里鄉為迎接跨年，懸掛聖誕燈飾及小熱氣球燈，營造銀河隧道幻境，期許鄉親幸福平安。（圖／太麻里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣太麻里鄉跨年迎曙光音樂祭於千禧曙光紀念園區「動滋」登場，活動時間自2020年12月31日20:30至2021年01月01日07:00止，鄉長王重仁誠摯邀請全國各地朋友到太麻里跨年暨迎曙光。

太麻里鄉跨年迎曙光音樂祭活動內容包含在地原住民樂團與舞團特色演出、天后張惠妹實況轉播、OL舞團熱力舞蹈等，以及長達五分鐘的炫麗跨年煙火秀，精彩絕倫，千萬不要錯過！

活動現場並有iPhone mini乙支跟500元餐飲消費卷10張的抽獎活動，好禮抽不完。夜色最濃時刻，邀請電音歌手羅百吉、光頭DJ RICKY及無敵MC吳迪，帶領大家在2020最後一晚釋放負能量，正面迎向2021曙光。

除迎接跨年及曙光之外，為慶祝聖誕節，太麻里鄉公所自12月起，在鄉內金崙車站前大道、公所前方道路（民權路）及曙光園區入口處，懸掛聖誕燈飾及小熱氣球燈，營造銀河隧道幻境，承載著鄉民的夢想，期許鄉親幸福平安。歡迎各地旅客來「賞光」、踩點打卡拍照。賞光路段限高3.5公尺，請駕駛人行駛注意。

▲為加強跨年活動防疫措施，施行實名制入場，鼓勵民眾預先上網登錄。

為配合中央流行疫情指揮中心規定，加強跨年活動防疫措施，施行實名制入場，鼓勵民眾預先上網登錄，另活動園區將增設3處防疫站進行管制，民眾進場請配合防疫人員量測額溫及酒精消毒，並全程戴口罩。另外需要注意的是，公所臉書粉絲專業及活動現場抽獎得主，經查實若未登錄實名制將取消得獎資格，請民眾多加留意。

更多活動資訊將隨時更新於太麻里鄉公所官方臉書https://www.facebook.com/taimali.township。

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