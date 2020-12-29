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統一時代百貨、高雄夢時代加入「OPEN POINT生態圈」　推升級直接送50元抵用券

▲統一時代百貨、高雄夢時代加入「OPEN POINT生態圈」。（圖／統一提供）

▲統一時代百貨、高雄夢時代加入「OPEN POINT生態圈」，鼓勵會員升級APP，成功可獲50元抵用券。（圖／統一提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

進入後疫情時代，許多企業重新強化經營在地客，「熟客生態圈」成為經營重點，統一旗下OPEN POINT會員制宣布明年起，新增7大合作通路，2021／1／1開始跨14大通路消費可累積、折抵OPEN POINT點數，包括台北統一時代百貨、高雄夢時代購物中心會員APP全面更新，會員點數轉換為OPEN POINT點數，並加碼推優惠。

統一時代百貨台北店針對會員點數新制上線，加碼推出會員獨享滿額贈、升級認證拿好禮等優惠活動，會員只要完成升級認證，有別於過往累積1點等於0.5元的計算方式，變成OPEN POINT後1點可折抵1元，且會員可於消費當下立即使用點數折抵現金。

且為鼓勵會員升級認證OPEN POINT會員，特別於2021／1／1至1／31期間，推出成功升級為OPEN POINT會員，即送50元電子抵用券。此外在明年2月底結帳前出示行動會員APP條碼，單筆消費每100元，該筆點數可累積3倍紅利點數。並於明年1／1至1／10推出全館指定櫃位消費滿2,000送300元抵用券，如使用OPEN錢包支付再送100元。

▲統一時代百貨、高雄夢時代加入「OPEN POINT生態圈」。（圖／統一提供）

高雄夢時代也從明年1／1起加入OPEN POINT熟客生態圈，推出會員完成指定任務，即享「OPEN POINT OPEN MY DAY」四大優惠，包括1／31前成功升級可獲得50元電子抵用券，並於夢時代及統一時代高雄店集點消費，再享點數三倍贈，還可參加「iPhone 12週週抽」。

而針對「夢時代11會員日」，高雄夢時代在1／10至1／11限定2天，再推點數1點抵2元，最高現抵200元回饋，明年1／1起1月底止，於統一時代百貨高雄店指定化妝品牌單筆消費滿3,000元，即可在夢時代APP線上兌換300元電子特別券；持華南夢時代聯名卡，至指定品牌消費滿5,000元，1／20前另贈限量百元銀行滿額禮；每周三單筆消費滿999元，再加贈100元。

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