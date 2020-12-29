工程師複製貼上《通靈少女2》懶人包　辯「試驗數據運算」遭起訴

▲徐姓網友將影評人余尚泓在《多多看電影》整理的《通靈少女2》懶人包，轉貼在他自己網頁上，遭檢方起訴 。（圖／HBO Asia提供）

記者黃宥寧／台北報導

斜槓青年余尚泓不僅擁有一家桌遊咖啡廳也自行創立部落格《多多看電影》經常分享電影、影集觀後心得。不料有名徐姓網友卻將余尚泓嘔心瀝血整理出來的《通靈少女2》劇情整理文，轉貼到他的網站。徐男表示他只是在試驗數據運算關鍵字才誤擷取到余尚泓貼文，不曉得這樣會侵害到對方著作權，台北地檢署29日仍依《著作權法》起訴徐男。

現在大多數人都習慣不問原作者就直接轉貼、分享，甚至認為附上原文連結或是作者名稱就沒事，不過這樣還是可能侵害著作權。影評人徐尚泓在自己架設的《多多看電影》將第二季的劇情整理成懶人包供讀者觀看，不料有名徐姓網友竟將余男文章複製貼上到自己部落格，余男得知後憤而提告。

檢警根據IP位置尋找到轉載的徐姓網友，他於訊問時承認確實有複製貼上余男文章到自己部落格，不過他卻辯稱自己不是故意的，是在試驗數據運算，所以才會使用Google關鍵字誤抓取余男文章。

不過檢方認為，徐男確實以網路程式轉載了余男文章，雖然他有註明出處，但未經原作者同意，著作權人仍然可以提告，加上雙方和解不成，檢方仍依《著作權法》將徐男起訴。

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