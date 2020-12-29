第一線防疫人員獲模範公務員　林智堅：感謝無名英雄守護新竹市

▲新竹市長林智堅與模範公務員合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

台灣武漢肺炎疫情穩定，背後有一群公務員一年來默默守住疫情，今（29）日新竹市長林智堅於市務會議表揚109年模範公務人員，四位獲獎者民政處吳沛婕科長、社會處羅嬿青科長、衛生所謝明芳護理師、區公所廖婉吟里幹事，清一色「女力」，是市府防疫隊骨幹，一年來他們確保超過2500位居家隔離與檢疫個案的防疫零破口，不分日夜照顧檢疫者的各項需求，林智堅特別感謝這群防疫無名英雄守護城市。

人事處表示，恭喜四位獲獎人從市府2,800多名同仁中脫穎而出，並表示模範公務員選拔嚴謹，需經各局處首長推薦、再由秘書長組織評選小組，嚴格審查工作事蹟後選拔出優秀人員。

獲獎者民政處自治行政科的吳沛婕科長，從大年初一接到內政部通知本市第一個居家檢疫個案後，就率團隊主責本市居家檢疫業務，她形容自己是承上啟下的角色，在所有人都不清楚狀況時接手第一個案例，不只要釐清中央規範, 更要安撫同樣無助的里幹事們，「其實是很焦慮的」。除了統籌居家檢疫關懷，吳沛婕科長也推動里集會所收費標準法制化，從蒐集資料、觀察協調、到制定法規，過程中的辛勞有目共睹。

社會處社會救助與老人福利科科長羅嬿青，負責居家檢疫者的物資補給與補償，只要檢疫者需要，每日三餐、各項物資需求都由團隊照顧，她說，最困難的是「這是一場長期抗戰」，疫情也不像其他災害有經驗可循，團隊都在經驗中不斷重新調整執行策略，跨局處、甚至跨縣市請益討論，要整個團隊全力以赴才能守住疫情防線。

竹市東區衛生所護理師謝明芳，肩負管理追蹤居家隔離者的重責大任，她說， 「護理師要像偵探」 ，細心的追蹤隔離者身體狀況，抽絲剝繭才能從看似感冒的案例中找出可能病灶，印象最深是關懷一對曾接觸確診者的懷孕夫妻，陪他們度過煎熬的14天，最後平安解除，彼此建立起深厚信任關係。

香山區公所里幹事廖婉吟，也是防疫的第一線作戰人員，她是竹市最年輕、也是第一個接手居家檢疫個案關懷作業的里幹事，從春節開始曾長達3個月沒有休假，耐心關懷超過200件個案，還曾有檢疫者開玩笑對他說「我兒子都沒那麼常打給我」！