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補教狼師約看風景竟解扣襲胸　少女嚇哭跳車！他被逮還找媽作偽證

▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲補教老師約少女看風景，竟趁機於車內襲胸猥褻對方。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名41歲補教老師阿諺（化名），2018年7月9日約14歲女網友小花（化名）上山看風景，孰料他卻趁機於車內撫摸小花胸部，猥褻得逞。阿諺挨告後找母親前來作偽證，還辯稱不認識少女。對此，桃園地院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，將阿諺判刑1年6月，可上訴。

判決指出，阿諺2018年5、6月間使用交友軟體結識小花，同年7月9日下午邀約小花上山看風景。孰料，他把車停放於宮廟附近，見四下無人時，於車內強行撫摸小花胸部，並解開內衣，猥褻得逞，而小花當場嚇到哭泣，趕緊跳車離去，附近民眾見狀趕緊報警。

小花證稱，當天她上車後坐在副駕駛座，而阿諺開上山後，將車停放於宮廟附近，便向她表示要幫忙按摩，怎料，卻是開始撫摸她的胸部，即便她喊出「不要這樣，請尊重女生」等語，阿諺仍繼續撫摸，甚至將內衣扣子解開，讓她嚇得開車門跑掉，向正在宮廟附近喝茶的民眾求救，惟警方抵達現場前，阿諺已開車離去。

阿諺否認犯行辯稱，不認識小花，當天他開車載母親上山，接著到電信公司、大賣場後，隨即回家。然而，法官調查阿諺與母親的對話紀錄，以及阿諺母親說詞後，發現阿諺所提供的證據是捏造的，且監視器畫面確實拍下小花所指述的路徑、車輛，因此不採信阿諺說法。

法官認為，小花年僅14歲，年紀尚輕，還沒完全具有成熟性自主同意能力、判斷能力，但阿諺卻為一己私慾，利用網路交友機會約小花碰面，趁機犯下強制猥褻行為，還於犯後勾串母親偽造證據，企圖營造不在場證明來脫罪，另審酌兩人尚未和解等情狀，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，將阿諺判1年6月，全案仍可上訴。

至於阿諺母親則因涉犯偽證罪，法院事後依職權告發，另由檢察官依法處理。

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