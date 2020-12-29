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打手遊交往14歲少女！台北男戲院內「要她吞吐」　4度誘拍裸照

▲女子，女生，女性，女學生，OL。（圖／pakutaso）

▲男子引誘14歲小女友拍攝裸照供其觀覽。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名男子阿俊（化名）2019年6月至7月間，先是四度引誘14歲小女友小妍（化名）拍攝裸照，供其觀賞，還在兩人看電影之際，要求小妍幫他口交。對此，台北地院日前依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、對於未滿十四歲之女子為性交罪，判阿俊4年刑期，可上訴。

判決指出，阿俊玩手機遊戲結識小妍後進而交往，孰料，他於2019年6月至7月交往期間，竟四度引誘小妍拍攝自己裸露的胸部、私密處照片及影片，透過通訊軟體「Between」供其觀覽，另於某次看電影過程中，於戲院內大膽要求小妍幫他口交，藉此性交得逞。小妍父母事後得知狀況，趕緊報警處理，全案因此曝光。

▲▼ 電影院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲除了拍攝裸照，男子還要求小女友在戲院內幫他口交。（示意圖／免費圖庫pixabay）

阿俊於警詢中、偵訊時、法院準備程序及審理中均坦承不諱；不過，阿俊辯護人辯稱，阿俊於2015年間曾涉犯對未成年人猥褻罪，經法院審理遭判刑6月，緩刑2年確定，足認阿俊精神狀態反常，故聲請送阿俊做精神鑑定。

不過，法官認為，阿俊到庭審理時，對於問題均能適切回答，難認阿俊有何辨識行為違法，或控制能力喪失、減損之處，因此不得以本案犯行與前案類型相近，就認定阿俊疑似患有精神疾病，要求鑑定，應無必要。

另外，法官認為，阿俊未記取上次判決教訓，仍犯下與未成年相關案件，已造成小妍身心、人格發展受影響，且審酌阿俊至今仍未與小妍父母達成和解，最終依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、對於未滿十四歲之女子為性交罪，判阿俊4年刑期，全案仍可上訴。

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