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借男同事廁所！她遭拖進房內侵犯…崩潰喊7字　室友一聽破門拯救

▲桃園市黃姓男子2015年11月間得知女鄰居剛開完腦部手術行動不便，卻闖入住宅要求「愛一下」，不顧女子反抗以指侵猥褻得逞。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲阿學約小妍跑步，以借廁所名義，於小妍租屋處猥褻對方得逞。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名男子阿學（化名）2019年7月7日晚間約前同事小妍（化名）出門跑步，結束後以借廁所名義，進到小妍租屋處內，怎料，他竟趁機強行撫摸小妍胸部，猥褻得逞，所幸小妍及時向外求救，才脫離險境。日前新北地院審結，依強制猥褻罪將阿學判刑10月，可上訴。

判決指出，事發當天阿學與小妍跑完步，載小妍返家途中，以借廁所名義，進到小妍家中，怎料，一進去他先將小妍強行拉回房間內，並關房門，接著摀住嘴巴、以身體壓制小妍，強行撫摸胸部，猥褻得逞。所幸當時小妍曾以腳勾住門把，開啟房門，大喊「強姦！」「誰來幫幫我！」等語，兩名室友聽聞呼救聲，趕緊前來查看，並聯絡房東，報警處理，小妍才順利獲救。至於阿學則是鞋子也沒穿，便倉皇逃離現場。

小妍提到，兩人跑步後有去吃飯，也喝了酒精濃度約0.5％的水果啤酒，但意識清楚，由阿學載她回家；起初她得知阿學欲借廁所時，她沒有打算讓對方到租屋處，覺得「可以去超商或附近網咖」，但阿學則稱「外面借廁所很丟臉」，硬要到她家，怎料，當兩人獨處一室時，她認為有危險準備走出房門之際，卻遭阿學強行壓制在地，撫摸胸部猥褻。

小妍室友則證稱，當晚原本快睡著時，聽聞有人喊「強姦」、「誰來幫幫我」，聲音很大聲且急促，趕緊先打電話給住樓下的房東，接著聽到很大的關門聲，撞到牆壁的聲音，上前查看，小妍神情慌張，哭著且情緒激動地表示「差點被強暴」。

阿學否認猥褻，辯稱當時他因一瓶紅酒與小妍發生爭執，情緒上來才會推倒小妍，而他看小妍激動求救的模樣，迅速離開現場，也是希望她不要再亂喊。

對此，法官勘驗相關證詞，不採信阿學說詞，另考量小妍沒有意願和解，曾表示「我不缺這些錢，我不願意為一點點錢，而讓刑度為有利被告之考量，希望從重量刑」等語，因此審酌後依強制猥褻罪，將阿學判刑10月，全案仍可上訴。

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