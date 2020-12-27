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生日與20歲男友奔摩鐵開房！少女「1件事」洩戀情　媽聽完氣炸

▲桃園市黃姓男大生今年初在交友軟體認識年僅13歲國中少女，邀約到住處卻要求嘿咻，少女以年齡還小推拒但黃男堅持下發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲20歲送貨員二度帶14歲小女友上汽車旅館開房間，直到少女月經延遲，怕懷孕向母親告知，全案因此曝光。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

雲林一名20歲送貨員阿宏（化名）今年3月29日於網路結識14歲少女小妍（化名），2人進一步交往後，兩度於台中汽車旅館內發生關係。直到小妍發現月經延遲，誤以為懷孕，向母親說明狀況，全案因此曝光。台中地院日前依法將阿宏判刑6月，另宣告緩刑2年，可上訴。

判決指出，阿宏今年3月29日認識小妍，並且決定進一步交往，而他明知小妍為14歲以上未滿16歲之少女，先於4月11日帶小妍赴汽車旅館開房間，並在得知小妍生日後，5月2日又與小妍發生關係。事後，小妍發現月經延遲，擔心懷孕，才趕緊向母親坦承，有與男友發生關係，母親隨即帶她前往醫院就診，並由醫院通報處理。

對此，阿宏坦承不諱，法官認為阿宏明知小妍身心未臻成熟，仍與小妍發生關係，此舉造成小妍身心健康、人格發展有不良影響，惟考量目前阿宏與小妍母親已達成調解，犯後態度良好，因此審酌後依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，判阿宏6月刑期，另宣告緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，全案仍可上訴。

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