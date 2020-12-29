　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

約前女友摩鐵談復合！他卻撲倒硬上…搶手機跩嗆：讓妳永生難忘

▲酒店男公關夏姓男子前年5月遭女客人指控，趁其服用安眠藥與鎮定劑時成績性侵5次，夏男辯稱，女子辦事時都是清醒的。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲男子與前女友約在汽車旅館談復合，卻強行性侵對方。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

桃園一名男子阿輝（化名）2019年9月6日與前女友小青（化名）約在汽車旅館談復合，卻在進房後馬上變臉，稱「要做出讓妳永生難忘的事」，性侵小青得逞。一審桃園地院依強制性交罪，將阿輝判刑4年，案經上訴，日前高院維持原判，可上訴。

判決指出，阿輝與小青2019年8月分手，同年9月6日相約於汽車旅館談復合。孰料，阿輝一進房門，直接把小青撲倒在床上，強行脫去對方衣物，硬上一次後，過程中還搶走小青手機，恫稱「信不信我把妳手機摔壞」、「我什麼事都做得出來，反正我們都分手了，我就是要這樣弄妳，這樣搞妳，要做出讓妳永生難忘的事」等語，讓小青心生畏懼。

誇張的是，阿輝入睡幾小時後，隔日上午起床，趁小青熟睡之際，竟強行壓制、叫醒小青，不顧小青喊著「不要」、「能不能放過我」，再次硬上得逞。事後小青報警提告，全案因此曝光。

阿輝坦承雙方間有發生關係，但辯稱兩人為男女朋友關係，有金錢往來，而小青當天同意與其上摩鐵，主觀上雙方有對價關係，未違反小青意願。一審桃園地院依強制性交罪，將阿輝判刑4年。

案經上訴，高院再勘驗對話，確認雙方間並非有金錢往來，且小青除了表態不想與阿輝再當朋友，當天其實不願與阿輝過夜，曾表明可回自己宿舍睡，怕太晚到家會吵到自己姐姐等語，綜上難認其有意願與阿輝發生關係，因此不採信阿輝說詞。

對此，高院認為，雙方既已分手，阿輝即應以平和方式處理感情，而非違反小青意願，強行發生關係，審酌後依原審無誤，駁回上訴，全案仍可上訴。

【更多新聞】

19歲男車被拖吊求借錢！她好心掏1千遭不讀不回　一查才知是騙局

借男同事廁所！她遭拖進房內侵犯…崩潰喊7字　室友一聽破門拯救

機車頻闖國道一次看！他遭輾斃成碎屍塊　白目男叼菸蛇行釀9車追撞

ET快訊
氣溫暴跌15度！「血管遇土石流」致命危機　醫：3種人要小心
獨／給27歲五寶爸工作+機車　洗車店大師級老闆身分曝
冰將軍南下！57秒看「極地冷空氣」襲台　跳水大降溫
機師約砲不防疫　親密照曝光！床伴有空服員、美甲師
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

機車尾燈不亮遭攔查　酒駕男鑽巷弄撞轎車被逮...目擊者比讚PO網

快訊／蘇花南澳段雙向封路！　聯結車過彎衝對向翻覆「砂石滿地」

台一線屏東枋寮段自小客闖紅燈撞機車　騎士四肢擦挫傷送醫

獨／要給五寶爸工作+代步機車　台中霸氣洗車店老闆身分曝光

偷吃助理「金援買房」啪10次！人夫爽抱小三坐大腿…正宮生5寶心碎

妳嬰靈纏身！拐女同事上摩鐵1個月侵犯5次還拍照　渣男二審判7年

租屋4個月發現「恐怖秘密」！草屯女打蚊子…天花板拉出針孔攝影機

約前女友摩鐵談復合！他卻撲倒硬上…搶手機跩嗆：讓妳永生難忘

藥頭遭通緝繼續販毒　「小平頭變大捲髮」險脫身...手臂刺青露餡

單親媽勒斃小女兒...帶大女兒輕生！她庭上痛哭：求法官原諒媽媽

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

機車尾燈不亮遭攔查　酒駕男鑽巷弄撞轎車被逮...目擊者比讚PO網

快訊／蘇花南澳段雙向封路！　聯結車過彎衝對向翻覆「砂石滿地」

台一線屏東枋寮段自小客闖紅燈撞機車　騎士四肢擦挫傷送醫

獨／要給五寶爸工作+代步機車　台中霸氣洗車店老闆身分曝光

偷吃助理「金援買房」啪10次！人夫爽抱小三坐大腿…正宮生5寶心碎

妳嬰靈纏身！拐女同事上摩鐵1個月侵犯5次還拍照　渣男二審判7年

租屋4個月發現「恐怖秘密」！草屯女打蚊子…天花板拉出針孔攝影機

約前女友摩鐵談復合！他卻撲倒硬上…搶手機跩嗆：讓妳永生難忘

藥頭遭通緝繼續販毒　「小平頭變大捲髮」險脫身...手臂刺青露餡

單親媽勒斃小女兒...帶大女兒輕生！她庭上痛哭：求法官原諒媽媽

機車尾燈不亮遭攔查　酒駕男鑽巷弄撞轎車被逮...目擊者比讚PO網

花蓮女與男友吵架自傷！勇警箭步空手奪白刃　苦勸打消壞念頭

再增7本土確診病例　「限定北京司機」滴滴打車免費檢測

剛與富邦簽約　傑斯登大聯盟官網獲最具代表「天使66號」

老公婚後「與媽共浴」！人妻驚覺恐怖真相　婆婆：誰叫妳搶我兒子

85公分萊恩、桃子娃娃療癒到炸！超商最新「KAKAO FRIENDS」集點登場

三星新摺疊機現蹤？外媒：不支援5G網路

繼曼城後兵工廠也淪陷！後防主力確診隔離　2球員身體不適

蔡英文重視軍醫發展　軍醫系統4人晉升少將

耿耿於懷季後賽被冷凍　桑契斯：洋基從不告訴我原因

社會熱門新聞

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

圖書館噴精女大生　大四男到案2罪移送北檢

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

快訊／高雄路邊傳異味！警消到場灑水

單親媽勒斃小女兒　帶大女兒輕生

高雄鳳山甲烷外洩！業者到場關6閥門

即／國道一號3車連環撞　1女受傷送醫

女白骨赤裸含冤死　焚金紙現吶喊骷髏頭

法官、替代役拿鎚子狂敲貼叉叉　打卡夯點內部竟像鬼樓城

貧父賣推車籌女兒醫藥費被罵爆　真相大逆轉

摩鐵嘿咻付5700　還要賠援交妹25萬

幫大哥開趴　衰男遭虐逼寫遺書

婦人痔瘡手術休克喪命　美女醫不起訴

更多熱門

相關新聞

跨年首選！全台5大特色摩鐵

跨年首選！全台5大特色摩鐵

202年正式邁入倒數，今年想度過一個布一樣的跨年夜嗎？知名旅遊訂房網站就選出全台5大特色汽車旅館，不僅可以揪三五好友在房內開趴，更有房型是有滑水道，讓小朋友也能玩得過癮！

遭男同事侵犯！她崩潰喊7字室友破門拯救

遭男同事侵犯！她崩潰喊7字室友破門拯救

生日與男友奔摩鐵開房！少女1件事洩戀情

生日與男友奔摩鐵開房！少女1件事洩戀情

阿嬤強逼2孫女「讓友狂摸」…完事塞錢！

阿嬤強逼2孫女「讓友狂摸」…完事塞錢！

中科院技術師寢室種大麻！今依3罪起訴

中科院技術師寢室種大麻！今依3罪起訴

關鍵字：

妨害性自主桃園前女友汽車旅館復合

讀者迴響

熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

釘子戶沒13億拒遷　18年後結局曝

黑龍江4月爆1傳89確診「女偷吃海歸男」　案情翻轉

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

陳建州深夜連續道歉4次！

魔神娃娃機8秒靈晃　台主當場愣住

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面