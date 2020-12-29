約前女友摩鐵談復合！他卻撲倒硬上…搶手機跩嗆：讓妳永生難忘

▲男子與前女友約在汽車旅館談復合，卻強行性侵對方。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

桃園一名男子阿輝（化名）2019年9月6日與前女友小青（化名）約在汽車旅館談復合，卻在進房後馬上變臉，稱「要做出讓妳永生難忘的事」，性侵小青得逞。一審桃園地院依強制性交罪，將阿輝判刑4年，案經上訴，日前高院維持原判，可上訴。

判決指出，阿輝與小青2019年8月分手，同年9月6日相約於汽車旅館談復合。孰料，阿輝一進房門，直接把小青撲倒在床上，強行脫去對方衣物，硬上一次後，過程中還搶走小青手機，恫稱「信不信我把妳手機摔壞」、「我什麼事都做得出來，反正我們都分手了，我就是要這樣弄妳，這樣搞妳，要做出讓妳永生難忘的事」等語，讓小青心生畏懼。

誇張的是，阿輝入睡幾小時後，隔日上午起床，趁小青熟睡之際，竟強行壓制、叫醒小青，不顧小青喊著「不要」、「能不能放過我」，再次硬上得逞。事後小青報警提告，全案因此曝光。

阿輝坦承雙方間有發生關係，但辯稱兩人為男女朋友關係，有金錢往來，而小青當天同意與其上摩鐵，主觀上雙方有對價關係，未違反小青意願。一審桃園地院依強制性交罪，將阿輝判刑4年。

案經上訴，高院再勘驗對話，確認雙方間並非有金錢往來，且小青除了表態不想與阿輝再當朋友，當天其實不願與阿輝過夜，曾表明可回自己宿舍睡，怕太晚到家會吵到自己姐姐等語，綜上難認其有意願與阿輝發生關係，因此不採信阿輝說詞。

對此，高院認為，雙方既已分手，阿輝即應以平和方式處理感情，而非違反小青意願，強行發生關係，審酌後依原審無誤，駁回上訴，全案仍可上訴。

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