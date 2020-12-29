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提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「偷看沒禮貌」　一聽回答尷尬了：氣死

▲▼領錢,匯錢,匯款,轉帳,ATM。（圖／記者曾筠淇攝）

▲提款示意圖，與本文無關。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，在提款機按密碼要領錢時，用餘光喵到，旁邊有一名陌生男子，頭一直往他身邊靠過去，一看就覺得對方心懷不軌，心想「我餘額剩587塊怎麼可以讓你看到？」結果因為緊張，密碼一直輸入錯誤，便轉頭說，「先生請不要偷看別人輸入密碼可以嗎？很沒禮貌！」結果男子一開口讓他尷尬了。

該名男網友在臉書「爆怨2公社」發文，在ATM領錢時，發現身旁的男子頭一直往他那邊靠，一看就覺得對方有問題，心想著「我餘額剩587塊怎麼可以讓你看到？」因為緊張的緣故，密碼一直輸入錯誤，氣得他轉頭向對方說「先生請不要偷看別人輸入密碼可以嗎？很沒禮貌！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲男子領錢時遭到陌生人注意。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

結果對方竟然回他，「我是ATM維修人員，我想說這台就故障了，你卡就插不進去還一直按密碼，所以我才一直看你到底在幹嘛啊」，原來是一場誤會，當下空氣凝結超尷尬，「我整個誤會了，到底故障中怎麼會寫這麼小啊，氣死！」

貼文一出後，網友們全笑翻，「你是不是上次拿健保卡要提款那個人」、「你是在玩按鍵吧」。其中不少網友認為這是一篇「創作幻想文」，「老實承認，這個故事花多少時間編出來的」、「挺會幻想」、「你的幻想文越來越無聊了」、「創意不足」、「現在的人怎都喜歡說故事，生錯年代了，不然天橋地下應該生意興隆」。

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