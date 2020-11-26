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銀行存3.4億活存！男子領錢急用　竟遭行員拒絕：我們規定很嚴格

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儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，美金，投資，金錢。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子的活存帳戶有8,000萬人民幣的存款，想領錢竟遭銀行拒絕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

大陸河南鄭州一名李姓男子名下擁有大筆財產，他先前將8,000萬元（人民幣，下同，約新台幣3.4億元）的存款存入銀行，沒想到有急用時，竟被銀行拒絕提款的請求，讓他當場氣炸，明明當初是辦理活存，為什麼領個錢還要銀行同意？

綜合陸媒報導，李姓男子日前將存款存進某家銀行，當初辦理的時候為活期存款，分了3次存錢，一共在帳戶裡存了8,000萬元。不過，他近期正好碰上事情，需要立刻用錢，因此前往銀行取款。

當時他被銀行告知，這筆錢沒有辦法隨意使用，因此提早前往銀行，辦理相關手續，對方也承諾「過幾天就能活期轉帳」。不過，等到雙方約定的日子，李男再度前往銀行，卻被告知「上級還沒有批准」，因此不能領錢，讓他當場氣炸了。

▼李男的活存帳戶裡有8,000多萬元人民幣，想領出來還被銀行拒絕。（圖／翻攝《青海生活頻道》）

▲▼男子在銀行存了3.4億元，想領竟領不出來。（圖／翻攝《青海生活頻道》）

李男指控，當初他就是為了方便提取，才會選擇活期存款，為什麼現在需要用錢的，銀行還不給領錢？對此，銀行員工堅稱，這些提款手續都是按照正常的步驟，本來就要等比較久。

李男相當不滿，他也是照著正常手續領錢，因此將事件公諸媒體，找第三方來協調。等到當地媒體居中協調，李男隔天就領到錢了，這也讓他氣得痛罵，差點被銀行「潛規則」，「說就是不願意讓我取這個錢。」

眾多網友看完李男的事件，也慶幸不是領不出來，至少最後還是把錢拿回來了，「這是我的錢，你的投資管理跟我有什麼關係」、「銀行在人行帳戶的頭寸沒那麼多，要拆借資金，有個操作過程」、「把錢拿去放利息了，一下子湊不回來了」、「錢還在就滿足吧，錢沒了，就得找地方哭去了。」

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▼銀行行員聲稱，因為公司有投資管理的辦法與需求，沒辦法讓李男領錢。（圖／翻攝《青海生活頻道》）

▲▼男子在銀行存了3.4億元，想領竟領不出來。（圖／翻攝《青海生活頻道》）

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