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疫情升溫又要囤口罩？　網讚「超安心現況」完全不用搶：小7就很多

▲▼口罩（圖／記者劉維榛攝）

▲現在口罩花色、購買通路都很多。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者黃可昀／綜合報導

隨著疫情又重新升溫，政府、店家都加強宣導戴口罩防疫觀念，民眾也開始補口罩庫存。一名網友好奇，現在大家買口罩都會去藥局領散裝，還是直接買整盒，而且現在口罩購買通路多、量又充足，不太會有買不到的狀況，但還是擔心「疫情又來了，要不要再搶口罩？」

原PO在PTT表示，最近疫情比較不穩定，民眾也紛紛又戴上口罩，明顯感覺到買口罩的人又變多了，「但是各個美妝店都有賣整盒的」，似乎已經比去藥局領更方便，好奇大家都習慣去藥局領10片，還是直接藥妝店買一盒50入？

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▲7日起公車捷運等大眾運輸，維持社交距離可不戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲搭大眾運輸工具一定得戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

多數網友認為口罩量很充足，最方便的超商就買得到，要便宜省事的話買盒裝最快，「路邊一堆還要搶嗎？12/31變4元，盒裝早跳樓價了」、「我記得7-11就很多了，完全不需要去搶」、「現在買一盒價格越來越低，省錢板很多情報。」但也有人還是習慣去藥局領，「我買健保卡的，因為如果都會出包，小包有時間間隔的分散風險」、「預購又沒有停，我一直都有在幫小孩預購口罩。」

此外，現在進出八大類場所都要戴口罩，屢勸不聽者會被開罰單，台北市副市長黃珊珊今天（29日）就召開記者會表示，北市已開出第一張「沒戴口罩的罰單」，當事人在捷運站未依規定戴口罩，且在車廂嚼檳榔、吐渣，於是得到一張3000元罰單。

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