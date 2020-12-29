大部分人都看錯！驚見藥局「庫存公告在開車」　上萬網友：面壁中

▲人家寫的是「消毒液」啦。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

最近台灣疫情復燃，加上跨年、農曆新年接踵將至，口罩等防疫物品，討論度再度提高。一名網友昨日經過某間藥局時，不經意瞥見門口的告示竟「公然開車」，後來他仔細再看，才發現原來是誤會一場！

男網友在「爆廢公社二館」貼出照片，笑說「你們慢慢看，我去面個壁。那個誰誰誰，面壁請戴口罩啊，不然人太多了！」

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只見藥局玻璃門上貼了張庫存公告，上面兩行字分別寫著「口罩沒有」和「消毒液沒有」，然而消毒二字擠在一起時，的確可能讓人錯看成「精」字。

老司機po文狂吸超過1.3萬人按讚，網友們不禁笑回，「怎麼看都是精液沒有阿」、「我看5秒才發現」、「看留言才知道寫啥鬼東西」、「我只看到精液」、「原來大多數人都看錯」、「根本連在一起啊，不誤會都難」。

事後，原po幽默笑說，「晚來的朋友，請站左手邊第3面牆，1、2面牆已經滿了喔！」而不少人也自嘲，該加入罰站的行列，「還有位置嗎？我很瘦擠一下」、「第4面牆滿了，請往第5面排隊，記得戴上口罩，謝謝」、「不好意思，可以讓我擠一下嘛」、「現場人山人海」、「可以再過去一點嗎？位置有點擠」、「請問號碼牌要在哪裡抽」。