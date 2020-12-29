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「兒去醫院就沒回來了」　首例確診死亡10個月後…90歲母捧照淚崩

▲彰化市清潔隊到計程車行消毒。（圖／民眾提供）

▲彰化市清潔隊曾前往計程車行消毒。（圖／民眾提供，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎疫情自去年底爆發以來，台灣已有793例確診、7例死亡。其中，案19白牌計程車司機是台灣首例新冠肺炎死亡病例，離世將近一年，滿頭白髮的老母親仍無法接受事實，一想起這件事又忍不住落淚，她坦言，兩個兒子都因為確診進了醫院，但大兒子這一進去就再也沒有回來了。

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2019年12月31日大陸武漢陸續出現多名不明原因的肺炎患者，相關討論在PTT上傳開，引起時任發言人的疾管署副署長羅一鈞注意，疾管署隨即宣布針對武漢直飛台灣的入境班機進行登機檢疫，並在2020年1月15日將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病，同月20日成立三級中央流行疫情指揮中心。

接著，1月21日台灣出現首例確診案例，全球疫情逐漸失控，2月16日台灣出現首例確診死亡個案，案19是一名白牌車司機，本身沒有中港澳旅遊史，也不是確診病例的接觸者，沒想到指揮中心回溯擴大採檢時，發現他的4名家人也遭到感染，進一步追查，有可能是在可感染期間載過一名有呼吸道症狀的浙江返台台商，然而，這個判斷至今仍有不同意見議論。

距離案19離世已經過10個月，他的母親卻仍未走出悲傷。根據《聯合新聞網》報導，這位90歲的老母親原本靠撿資源回收維生，重聽又不識字，根本不明白為何一家人都被「關」進醫院，一談起染疫死亡的大兒子，她先是看著照片大讚兒子身強體壯，接著忍不住落淚，為何就是這麼一個健康的人自己騎車去了醫院，就再也沒有回來；司機的弟弟也表示，雖然疫情初期常受到他人指指點點，但他們一家人都願意體諒，畢竟換作是任何人都會感到害怕，然而，康復出院後他一直找不到工作，今年8月還檢查出罹患癌症，現在只希望可以早日恢復健康，並好好照顧母親。

▲彰化市清潔隊到計程車行消毒。（圖／民眾提供）

▲案19是台灣首例確診死亡病例，一度掀起各界熱議。

根據衛福部29日凌晨0時30分公布的統計數據，台灣目前共有793例確診、7例死亡，另外還有654人已經解除隔離；全球病例數方面，共有8072萬5497例確診、176萬7905例死亡，全球致死率達2.19％，各地疫情仍未趨緩。

此外，近期英國出現變種病毒，傳染力更強。台灣12月22日也再度出現本土疫情，案765紐西蘭籍機師隱瞞活動史，與廣達集團女員工（案771）到處趴趴走，掀起社會各界憤怒，有不少人擔心他們的行為會成為防疫破口。不過，指揮中心表示，現階段176名接觸者採檢皆為陰性，後續也會加強機組人員的防疫規定，改為「集中檢疫7天加上期滿採檢」，自主健康管理期間禁搭大眾運輸，民眾也要做好自我防護，一同抗疫，才能度過難關。

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