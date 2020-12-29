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疫情周年回顧！黑龍江「辣女偷吃海歸男」爆1傳89確診　案情大翻轉

▲▼曹寒娜的居家自拍照流出，黑龍江1傳89案例關係圖經整理PO網。（圖／翻攝自微博「道義存存」）

▲曹寒娜的居家自拍照被微博網友廣傳。（圖／翻攝自微博「道義存存」）

記者張靖榕／綜合外電報導

武漢去年12月底爆發疫情，4月在黑龍江爆出「1傳89」的超級傳播案例，一時間吸引微博許多網友熱議。當事母女兩人均無業但坐擁房產和酒店的王雨苓與曹寒娜，因被陸媒報料與鄰居「海歸男」韓某共同居住，才因此讓病毒傳播出去，甚至感染醫護人員，一夥人的「混亂關係」也成為網友撻伐的痛點。然而官方與報導內容後來被證實錯誤，案情出現了大翻轉，但謠言仍難以止息。

黑龍江省哈爾濱市今年4月間本土感染病例突然竄升，而其感染途徑與超級傳播的情況引起許多網友注意，網上謠傳54歲的王雨苓與33歲女兒曹寒娜關係複雜，和樓上前不久從美國海歸的男性鄰居韓某共同居住生活，發展出的「超鄰居關係」，讓病毒在混亂的關係中得以傳播。

▲▼曹寒娜的居家自拍照流出，黑龍江1傳89案例關係圖經整理PO網。（圖／翻攝自微博「道義存存」）

▲曹寒娜多家居家自拍照紛紛被網友分享。（圖／翻攝自微博「道義存存」）

此前報導指出，韓某3月19日自美返回哈爾濱，14天居家隔離期間與曹寒娜共同生活，而曹寒娜在5天後又與李姓男友親密接觸，再過2天後出現發熱症狀，當時王雨苓與男友郭兆明在旁陪伴。

郭兆明和王雨苓於3月29日跟87歲友人陳某及陳某兩個兒子聚餐，11天後郭兆明確診，隔天已因腦中風住院的陳某也被驗出陽性，他的兩子一女也接連確診。此一傳染途徑的確診者瞬間像葡萄一樣被連串拔起，與陳某同住過一病房的病患、家屬，以及照顧他們的醫護人員均驗出陽性結果。

微博網友在網上開始紛紛撻伐王雨苓與曹寒娜，指出他們關係不檢點，平日無業又不維持單一伴侶關係，甚至不避諱共同居住生活，「管不住自己下體的」。

王雨苓、郭兆明和曹寒娜三人為無症狀確診者；韓某回國後接受檢驗兩次均呈陰性，直到4月10日才驗出抗體呈陽性，因此被官方列為「新官肺炎既往感染者」。

▲▼曹寒娜的居家自拍照流出，黑龍江1傳89案例關係圖經整理PO網。（圖／翻攝自微博「道義存存」）

▲▼曹寒娜的居家古裝照也在網上流傳，而網友當時也整理出傳染關係圖。（圖／翻攝自微博「道義存存」）

▲▼曹寒娜的居家自拍照流出，黑龍江1傳89案例關係圖經整理PO網。（圖／翻攝自微博「道義存存」）

報導自4月9日在微博點燃怒火，但到了6天後的4月15日，《南方都市報》、《黑龍江日報》報導翻轉了先前的細節，指出「海歸男」韓某並非男性，而是一名22歲女性，證實至此已被廣為傳播的謠傳具有部分事實錯誤。韓女與曹寒娜也未如人們流傳的「共同居住生活」以及發展超鄰居關係，反而只是單純同棟住戶，此前互不認識，再打破另一部份的事實錯誤。

官方表示韓女被列為境外移入的既往感染者，與曹寒娜是鄰居，感染途徑可能是電梯內等共同公共環境所致。曹寒娜確診後傳染給李姓男友及王雨苓，再由王雨苓傳染給男友郭兆明，隨後在飯局上傳播給87歲陳某與其兩子一女，再由腦中風住院的陳某傳染給同病房病患及家屬，而由於醫護人員部分有在走廊交談聊天的習慣，已感染的醫護又再傳給其他人，最終擴大成89人確診。

儘管報導及官方已經證實，微博上也有部分網友轉發和更新新聞，但當前搜索微博的言論主流仍是以斥責曹寒娜母女居多，而曹寒娜在家中的自拍照也早已被廣為流傳。

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