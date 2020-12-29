　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

政院雲嘉南區融資保證e通站啟動　滿足中小企、青創農融資需求

▲▼ 行政院雲嘉南區融資保證e通站 啟動！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 行政院雲嘉南區融資保證e通站。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院雲嘉南區聯合服務中心為強化服務在地中小微型企業、青年創業與農民等融資保證需求，邀請財團法人中小企業信用保證基金、財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會、臺灣中小企業銀行及全國農業金庫設站駐點。行政院雲嘉南區聯合服務中心許根尉執行長、財團法人中小企業信用保證基金洪素珍總經理、財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會賴坤成董事長、臺灣中小企業銀行黃博怡董事長、全國農業金庫吳明敏董事長、嘉義市建設處陳光興處長及嘉義縣勞工暨青年發展處陳奕翰處長、立法委員王美惠服務處黃敏修顧問及立法委員蔡易餘服務處王宣貿主任共同揭牌，見證行政院雲嘉南區融資保證e通站啟動。

▲▼ 行政院雲嘉南區融資保證e通站 啟動！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲提供在地中小微型企業、青年創業與農民等融資保證需求。（圖／記者翁伊森翻攝）

雲嘉南地區聚集超過七分之一的台灣人口，以農漁生產及製造業為主要產業，除有南科之半導體、光電、生物科技等眾多高科技產業聚集外，雲嘉南農業生產總數亦為全台最高。

為協助地方發展並鼓勵青年返鄉創業，繁榮雲嘉南區域，行政院雲嘉南區聯合服務中心邀請與農民及企業最有關聯的金融機構全國農業金庫及臺灣中小企業銀行，以及對融資保證與財務輔導最在行的財團法人中小企業信用保證基金及財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會，駐點服務在地農民、企業及創業青年，提供融資保證、財務輔導之諮詢服務。

▲▼ 行政院雲嘉南區融資保證e通站 啟動！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲行政院雲嘉南區融資保證e通站揭牌。（圖／記者翁伊森翻攝）

行政院雲嘉南區聯合服務中心「融資保證e通站」將於110年1月起每週三、五早上9:30至下午16:00於服務中心櫃檯駐點服務。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

ET快訊
「極地將軍」撲台！7縣市急凍6°C↓　體感大怒神降15度
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市官產學合作　城隍廟神轎3D雷射化身文創商品　

春節+寒假親子遊程超前部署　跟著旅遊達人吳鳳遊中埔

阿里山狀元茶品牌推薦會　特等獎張順源奪下

寒流來襲防災情　嘉縣籲請農漁牧做好防寒措施

嘉義民雄闖民宅毆狗案和解　家畜所仍開罰

政院雲嘉南區融資保證e通站啟動　滿足中小企、青創農融資需求

故宮南院五週年超過570萬參觀人次　再推五大禮　

翁章梁年終演說會　打造農工大縣為願景

王爺總廟南鯤鯓代天府卸新任董事長交接　佳里及學甲警交安宣導

老屋變身義大利精品廚浴生活館　純白星空牆意外成打卡熱點

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

嘉義市官產學合作　城隍廟神轎3D雷射化身文創商品　

春節+寒假親子遊程超前部署　跟著旅遊達人吳鳳遊中埔

阿里山狀元茶品牌推薦會　特等獎張順源奪下

寒流來襲防災情　嘉縣籲請農漁牧做好防寒措施

嘉義民雄闖民宅毆狗案和解　家畜所仍開罰

政院雲嘉南區融資保證e通站啟動　滿足中小企、青創農融資需求

故宮南院五週年超過570萬參觀人次　再推五大禮　

翁章梁年終演說會　打造農工大縣為願景

王爺總廟南鯤鯓代天府卸新任董事長交接　佳里及學甲警交安宣導

老屋變身義大利精品廚浴生活館　純白星空牆意外成打卡熱點

嘉義市官產學合作　城隍廟神轎3D雷射化身文創商品　

嘉縣社會住宅包租代管分配300戶　包租包管＋代租代管

「棍」不夠用！曲棍球教練妻性侵兒11歲隊友　判刑10年

愛莉莎莎逛outlet「口罩戴下巴」挨轟！　親自道歉了：是我疏忽

任天堂帶你走進「瑪利歐的世界」！蘑菇提拉米蘇　吃了馬上長高

迎接2021元旦看這邊　參加總統府升旗遵守實聯制、周邊交管報你知

俄羅斯夫妻養帥炸獵豹＋美洲獅　雪地追逐、拍臀挑釁...超萌反差！

地方熱門新聞

停車場直衝安全島　網：絕非基隆人

電算機統一發票　2021年元旦起停用

藍前主委楊敏盛尊重兒子任民眾黨主委

開小客車闖步道　「刁車」受困求助警

台南農業新品牌LOGO設計徵選歡迎報名

國中生藥局門口「快閃」搗蛋警告誡3人

台南搜救犬的家曝光　黃偉哲遭狗襲親成瞇瞇眼

高雄跨年秀遭爆「無人機全是陸製」　市府回應了

低溫來襲！3路段不排除「預警性封路」

太平洋縱谷馬拉松人數創新高　

高雄男騎車美濃訪友　記錯路跨到對岸里港

高雄嬤賣菜撐家計！婦偷菜嗆「洗門風」

麻豆所長智尋迷途騎士留下美好回憶！

勞動部貸款助七年級創業圓夢

更多熱門

相關新聞

經濟部助攻台日企業媒合跨國商機　潛在合作商機上看9000萬元

經濟部助攻台日企業媒合跨國商機　潛在合作商機上看9000萬元

新冠肺炎加速企業數位轉型，經濟部中小企業處攜手豐田通商等五家日本大型商社，共同籌辦二場視訊媒合會，帶動國內中小企業接軌國際，共促成61場次媒合，潛在合作商機預估達九千萬元，可望帶動國內中小企業接軌國際。

疫情讓中小企業放款激增　金管會：今年比去年多6177億

疫情讓中小企業放款激增　金管會：今年比去年多6177億

王正坤提醒預防新冠肺炎疫情衝擊台南小吃

王正坤提醒預防新冠肺炎疫情衝擊台南小吃

北富銀推新貿融服務最快1小時動撥

北富銀推新貿融服務最快1小時動撥

國銀對中小企業放款4950億飆新高

國銀對中小企業放款4950億飆新高

關鍵字：

行政院雲嘉南區融資保證e通站中小企業青創農民融資

讀者迴響

熱門新聞

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

亞歷媽法國確診新冠肺炎！　和老公都中鏢

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面