政院雲嘉南區融資保證e通站啟動　滿足中小企、青創農融資需求

▲▼ 行政院雲嘉南區融資保證e通站。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院雲嘉南區聯合服務中心為強化服務在地中小微型企業、青年創業與農民等融資保證需求，邀請財團法人中小企業信用保證基金、財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會、臺灣中小企業銀行及全國農業金庫設站駐點。行政院雲嘉南區聯合服務中心許根尉執行長、財團法人中小企業信用保證基金洪素珍總經理、財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會賴坤成董事長、臺灣中小企業銀行黃博怡董事長、全國農業金庫吳明敏董事長、嘉義市建設處陳光興處長及嘉義縣勞工暨青年發展處陳奕翰處長、立法委員王美惠服務處黃敏修顧問及立法委員蔡易餘服務處王宣貿主任共同揭牌，見證行政院雲嘉南區融資保證e通站啟動。

▲提供在地中小微型企業、青年創業與農民等融資保證需求。（圖／記者翁伊森翻攝）

雲嘉南地區聚集超過七分之一的台灣人口，以農漁生產及製造業為主要產業，除有南科之半導體、光電、生物科技等眾多高科技產業聚集外，雲嘉南農業生產總數亦為全台最高。

為協助地方發展並鼓勵青年返鄉創業，繁榮雲嘉南區域，行政院雲嘉南區聯合服務中心邀請與農民及企業最有關聯的金融機構全國農業金庫及臺灣中小企業銀行，以及對融資保證與財務輔導最在行的財團法人中小企業信用保證基金及財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會，駐點服務在地農民、企業及創業青年，提供融資保證、財務輔導之諮詢服務。

▲行政院雲嘉南區融資保證e通站揭牌。（圖／記者翁伊森翻攝）

行政院雲嘉南區聯合服務中心「融資保證e通站」將於110年1月起每週三、五早上9:30至下午16:00於服務中心櫃檯駐點服務。

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